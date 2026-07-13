En el marco de las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, Argentina e Inglaterra se enfrentarán el próximo miércoles 15 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta.
Este cruce revivirá una rivalidad que llevaba 21 años sin partidos de cualquier carácter y 24 sin partidos oficiales. La última vez que se vieron en un Mundial fue en la edición 2002 de Corea del Sur – Japón, donde los europeos se impusieron por 1-0.
Ahora, quien salió a hablar del tema fue el ex futbolista inglés, Joe Cole, quien vistó la playera de los Three Lions entre 2001 y 2010 y envió un mensaje a Lionel Messi: “¿La primera vez que Messi jugará contra Inglaterra? Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”.
Joe Cole fue figura del futbol inglés durante muchos años. [Foto: Getty Images]
En diálogo con The Rest Is Football, el ex jugador de Chelsea, Liverpool, entre otros, no se guardó nada: “Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la Final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”.
Esta será la cuarta vez que Inglaterra llega a unas Semifinales de un Mundial. Si bien avanzó en 1966 ante Portugal, donde terminó por primera y única vez campeón, falló en 1990 y 2018, donde terminó cayendo ante Alemania y Croacia, respectivamente.
¿Cómo está el historial entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo?
Lionel Messi enfrentará a Inglaterra por primera vez: asi está su historial contra los campeones del mundo de Europa
Cabe añadir que este será el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo. Hasta el momento fueron 5 partidos, con 3 victorias para Inglaterra, 1 para Argentina y 1 empate.
- Inglaterra 3-1 Argentina – Fase de Grupos (Chile 1962)
- Inglaterra 1-0 Argentina – Cuartos de Final (Inglaterra 1966)
- Inglaterra 1-2 Argentina – Cuartos de Final (México 1986)
- Inglaterra 2(3-4)2 Argentina – Octavos de Final (Francia 1998)
- Inglaterra 1-0 Argentina – Fase de Grupos (Corea del Sur – Japón 2002)
En síntesis
- 15 de julio: Argentina e Inglaterra jugarán la Semifinal del Mundial en Atlanta.
- Joe Cole: el exfutbolista inglés declaró que mandarán a dormir a Messi.
- Mundial 2002: último cruce oficial entre ambos países, con victoria de Inglaterra 1-0.