Confirmado: PSG ficha a jugador titular de Francia en medio del Mundial 2026

El futbolista en cuestión disputó los últimos tres encuentros de Les Bleus y todo apunta a que también será parte de la alineación inicial ante España por semifinales.

El mercado de pases de Europa ya comenzó a moverse a pesar de que el Mundial 2026 no haya terminado. De hecho, este lunes se cerró el fichaje de un futbolista titular de la Selección de Francia por el Paris Saint-Germain. Estamos hablando de Lucas Digne.

Publicidad

PSG es nada más y nada menos que el bicampeón de la UEFA Champions League, pero aún así continúa reforzando su plantilla y Luis Enrique ya sabe que contará con el lateral izquierdo, quien se ganó el puesto de titular en Les Bleus en la vigente Copa del Mundo.

Digne solo había disputado el encuentro ante Irak en la fase de grupos. Sin embargo, Didier Deschamps lo puso en el equipo titular a partir de los 16avos ante Suecia y no volvió a salir del equipo. Basándonos en esto, todo apunta a que será parte de la alineación inicial de Francia en semifinales ante España.

Lucas llega procedente del Aston Villa por una cifra por debajo de los 10 millones de euros, tal como informó Fabrizio Romano. Además, el defensa francés acepta tener un rol secundario en la banda izquierda por detrás de Nuno Mendes.

Publicidad

Lucas Digne ya había jugado en PSG

Digne ya tuvo un paso por PSG, más precisamente entre 2013 y 2016. En aquella oportunidad había sido fichado luego de su buen paso por Lille y luego fue vendido a Barcelona por 16.5 millones de euros. Ahora, Lucas retornará a París con 33 años (los cumple el 20 de julio).

Lucas Digne en su primera etapa con PSG (Getty Images)

En síntesis

Lucas Digne pasó del Aston Villa al PSG por menos de 10 millones.

pasó del Aston Villa al PSG por menos de 10 millones. Etapa 2013-2016 : El defensor de 33 años ya jugó previamente en el PSG.

: El defensor de 33 años ya jugó previamente en el PSG. Mundial 2026: El titular francés aceptó ser suplente de Nuno Mendes en París.