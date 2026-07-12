Los cuartos de final del Mundial 2026 modificaron el panorama internacional. Con Francia, España, Inglaterra y Argentina en semifinales, así quedó el ranking FIFA actualizado antes de la recta final del torneo.

Los cuartos de final del Mundial 2026 se disputaron entre el jueves y el sábado y ya dejaron definidos a los cuatro equipos que continúan en la pelea por el título. Francia, España, Inglaterra y Argentina superaron sus respectivos compromisos y se metieron entre los cuatro mejores del torneo, quedando a un solo paso de la gran final.

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Ahora toda la atención estará puesta en las semifinales, que se disputarán el martes 14 y el miércoles 15 de julio. El primer duelo enfrentará a Francia y España, mientras que un día después Argentina se medirá ante Inglaterra. Ambos encuentros comenzarán a las 13:00 horas de la Ciudad de México (CDMX) y definirán a las dos selecciones que jugarán la final del Mundial 2026.

Lo más llamativo de esta instancia es que los cuatro semifinalistas ya fueron campeones del mundo. Francia buscará su tercera estrella, España intentará conquistar la segunda, Inglaterra quiere volver a levantar el trofeo después de 1966 y Argentina sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022. Por historia y presente, cualquiera de los cuatro tiene argumentos para quedarse con la Copa del Mundo.

Los resultados de los cuartos de final también generaron movimientos importantes en el ranking FIFA. Francia recuperó el primer puesto de la clasificación mundial con 1948.97 puntos, superando a Argentina, que ahora ocupa la segunda posición con 1943.47.

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El podio lo completa España, mientras que Inglaterra continúa cuarta. Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos y México completan el Top 10 antes del desenlace del Mundial 2026.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA tras los cuartos de final

Puesto Selección Puntos 1 Francia 1948.97 2 Argentina 1943.47 3 España 1934.79 4 Inglaterra 1889.42 5 Brasil 1804.92 6 Marruecos 1803.99 7 Portugal 1787.85 8 Bélgica 1778.36 9 Países Bajos 1775.54 10 México 1754.30

En sintesis

Francia recuperó el primer puesto del ranking FIFA con 1948.97 puntos.

recuperó el primer puesto del ranking FIFA con 1948.97 puntos. Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.

del Mundial 2026 se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. La selección de Argentina ocupa la segunda posición de la clasificación mundial con 1943.47 puntos.