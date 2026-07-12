¿Qué canal transmite Pumas UNAM vs. América de Cali por el amistoso internacional?

Pumas UNAM comenzará una nueva temporada con la ilusión de volver a ser protagonista en la Liga MX. Después de alcanzar la final del torneo anterior, los universitarios estuvieron muy cerca de conquistar el título, aunque finalmente no lograron coronarse. Ahora, el objetivo será dar un paso más y pelear nuevamente por el campeonato en el Apertura 2026.

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La nueva campaña llegará con un cambio importante en el banquillo. Efraín Juárez no llegó a un acuerdo con la directiva para continuar al frente del equipo y su lugar fue ocupado por Esteban Solari, quien asumió el desafío tras completar una destacada etapa al frente de Pachuca.

Antes del inicio oficial de la Liga MX, Pumas afrontará su última prueba de preparación. Este domingo 12 de julio recibirá al América de Cali en un amistoso internacional que forma parte del Pumas Fan Fest, una buena oportunidad para que Solari ajuste los últimos detalles de cara al debut en el campeonato.

¿Dónde ver Pumas UNAM vs. América de Cali y dónde juegan?

El amistoso entre Pumas UNAM y América de Cali se disputará este domingo 12 de julio desde las 12:00 horas de la CDMX en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión del encuentro estará disponible EN VIVO a través de Las Estrellas en televisión abierta y TUDN en televisión de paga.

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¿Cuándo debuta Pumas en el Apertura 2026?

Tras este compromiso de preparación, Pumas pondrá el foco en el inicio del torneo. El conjunto universitario debutará el próximo sábado en el Estadio Olímpico Universitario frente a Pachuca, encuentro correspondiente a la primera jornada del Apertura 2026.

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