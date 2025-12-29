El 2026 está a la vuelta de la esquina y se viene un año cargado de eventos deportivos, con la gran cita del Mundial 2026 como centro de la escena del futbol. En las últimas horas, la FIFA reveló un dato que rompe todos los esquemas del torneo.

Ahora, el ente madre del futbol mundial informó que, en apenas 15 días, recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas de hinchas de más de 200 países, una cifra que pulveriza cualquier registro anterior. Cabe recordar que ahora habrá 104 partidos con la participación de 48 equipos.

Así lo informaron: “Los resultados de la fase actual de venta, que comenzó el pasado jueves 11 de diciembre, suponen una demanda 30 veces superior a la cifra de entradas disponibles, información basada en los datos verificados de las tarjetas de crédito proporcionadas en cada solicitud de entradas. Dicha demanda es también 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930“.

Gianni Infantino saca pecho por la demanda de entradas para el Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

Y continuaron: “La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días, lo que significa que esta edición tiene una demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas: una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países —declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA—“.

“Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol“, concluyeron en un comunicado.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

