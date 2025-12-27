El final del 2025 está a la vuelta de la esquina y el 2026 espera el inicio de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Para ello, todos los anfitriones apuntalan los detalles para que la fiesta internacional no falle en ningún aspecto.

Publicidad

Publicidad

Una de las cuestiones más importantes de la puesta a punto de las instalaciones es, ni más ni menos, el mítico Estadio Azteca, que albergará el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A, entre otros compromisos.

En lo que hace un par de meses eran varillas, grúas de construcción y mucha arena, actualmente ya es un panorama muy diferente con butacas, pantallas nuevas e incluso césped. Incluso se observa publicidad de ICA, empresa que es la encargada de los trabajos en la capital mexicana.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En videos de diferentes periodistas, medios y creadores de contenido, ya se observan grandes avances en el recinto y ya se ve la base aplanada de lo que será el nuevo césped híbrido, el cual está próximo a ser plantado en el terreno de juego.

Por otro lado, en las tribunas la colocación de butacas ya está prácticamente finalizada en la parte superior, donde también estará la zona de prensa. En la parte de abajo ya se ve el inicio de lo que serán los nuevos asientos rojos en una de las cabeceras.

¿Cuándo acabará la remodelación del Estadio Azteca?

ver también Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

De esta manera, las obras en el famoso inmueble que albergará el Mundial 2026 ya lucen más avanzadas, aunque aun con varios detalles que afinar, de cara a lo que será su primer juego tras la remodelación el próximo 28 de marzo del 2026 en el amistoso entre el Tri y Portugal.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

El Estadio Azteca albergará el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

albergará el partido inaugural del entre México y Sudáfrica. La empresa ICA avanza con la instalación de la base para el nuevo césped híbrido .

avanza con la instalación de la base para el nuevo . Los trabajos incluyen nuevas pantallas y la colocación casi finalizada de butacas en tribunas superiores.