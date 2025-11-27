En la pasada Fecha FIFA de noviembre nuevas selecciones se clasificaron al Mundial de 2026. Sin embargo, el hecho de que haya tres sedes para esta Copa del Mundo, les cierra la puerta a algunos países que no tienen una buena relación dentro de cada uno de los lugares que recibirán esta justa deportiva y podría ser un impedimento para sus aficionados.

¿Qué aficionados no entrarán a Estados Unidos?

Fue en el mes de junio cuando Donald Trump firmó en junio una prohibición de viajes para los ciudadanos de Haití. Justamente en la semana anterior, este país se clasificó a la Copa del Mundo. Dentro de las excepciones están los entrenadores y jugadores que por supuesto forman parte de esta comitiva, pero no sus aficionados.

¿Quiénes están exentos?

Según del Departamento de Estado se restringe la entrada a Estados Unidos a 19 países, dentro de los cuales se encuentra Haití. Se ha confirmado que esta excepción aunque también aplica para los familiares de los seleccionados no pasará lo mismo con sus seguidores, por lo que tienen la restricción para los partidos jugados aquí.

¿Por qué les negarán la entrada?

El tema para esta situación es que de acuerdo con el presidente de Estados Unidos quieren evitar efectos adversos en las políticas migratorias y fronterizas dándole apertura a los aficionados, por lo que no tendrán esa agilización que se les permitirá a los seguidores de otras selecciones para poder obtener su visa para este evento.

El ideal de Trump es que el acceso a los haitianos no representen riesgos para la seguridad nacional, ya que tienen una alta tasa de permanencia en el país luego de tener una visa vencida. La crisis política que viven, así como la violencia en su nación los ha orillado a tomar esta decisión, que aunque tendrán la oportunidad de solicitarla es muy posible que les sea rechazada.

