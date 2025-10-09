Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

¿Cómo quedó el Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 tras el Honduras 0-0 Costa Rica?

El detalle de la clasificación de la Tercera Ronda rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Por Agustín Zabaleta

El detalle de la clasificación rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026
El detalle de la clasificación rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026

Las Eliminatorias Concacaf continúan su marcha para conocer a sus clasificados para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves 9 de octubre continuó la acción con la Jornada 3 del Grupo C de la tercera ronda con la enorme victoria por 3-0 de Haití de visitante sobre Nicaragua y el empate 0-0 entre Honduras y Costa Rica.

Publicidad
¿Por qué el Mundial de Arabia Saudita 2034 se jugaría en 2035?

ver también

¿Por qué el Mundial de Arabia Saudita 2034 se jugaría en 2035?

Con estos resultados, los Grenadiers toman el liderato de la zona con 5 unidades, al igual que los Catrachos, pero con mejor diferencia de gol, de +3 por sobre +2. Los Ticos quedaron relegados a la tercera colocación con 3 unidades, mientras que los Pinoleros quedaron últimos con apenas una unidad.

Tweet placeholder

Cabe recordar que el líder de la zona ganará un boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que el segundo quedará a la espera de clasificar al Repechaje, siendo uno de los dos mejores segundos de los tres grupos. Los caribeños no participan del Mundial desde la edición de Alemania 1974.

Publicidad

La próxima jornada Haití tendrá una oportunidad enorme de empezar a cerrar la clasificación directa a su visita a Honduras, el otro líder. En tanto, Costa Rica y Nicaragua se jugarán su última chance en duelo donde el que pierda quedará prácticamente eliminado.

Un campeón del mundo será entrenador de un equipo clasificado a la Copa del Mundo 2026

ver también

Un campeón del mundo será entrenador de un equipo clasificado a la Copa del Mundo 2026

Los partidos de Eliminatorias CONCACAF de este viernes 10 de octubre

  • Surinam vs. Guatemala
    • Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium
    • Hora: 15:00 (CDMX)
  • Bermudas vs. Trinidad y Tobago
    • Lugar: Bermuda National Sports Centre
    • Hora: 16:00 (CDMX)
  • Curazao vs. Jamaica
    • Lugar: Estadio Ergilio Hato
    • Hora: 17:00 (CDMX)
  • El Salvador vs. Panamá
    • Lugar: Estadio Cuscatlán
    • Hora: 19:00 (CDMX)
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué se suspendió Nicaragua vs. Haití por las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Por qué se suspendió Nicaragua vs. Haití por las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026?

El lapidario pronóstico de la prensa de Costa Rica para el futuro de Miguel Herrera
Concacaf

El lapidario pronóstico de la prensa de Costa Rica para el futuro de Miguel Herrera

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf tras los partidos del lunes
Concacaf

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf tras los partidos del lunes

El mensaje de Alexis Vega a un joven que cortaron en las fuerzas básicas de Toluca
Toluca FC

El mensaje de Alexis Vega a un joven que cortaron en las fuerzas básicas de Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo