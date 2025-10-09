¿Cómo quedó el Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 tras el Honduras 0-0 Costa Rica?

Las Eliminatorias Concacaf continúan su marcha para conocer a sus clasificados para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves 9 de octubre continuó la acción con la Jornada 3 del Grupo C de la tercera ronda con la enorme victoria por 3-0 de Haití de visitante sobre Nicaragua y el empate 0-0 entre Honduras y Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué el Mundial de Arabia Saudita 2034 se jugaría en 2035?

Con estos resultados, los Grenadiers toman el liderato de la zona con 5 unidades, al igual que los Catrachos, pero con mejor diferencia de gol, de +3 por sobre +2. Los Ticos quedaron relegados a la tercera colocación con 3 unidades, mientras que los Pinoleros quedaron últimos con apenas una unidad.

Tweet placeholder

Cabe recordar que el líder de la zona ganará un boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que el segundo quedará a la espera de clasificar al Repechaje, siendo uno de los dos mejores segundos de los tres grupos. Los caribeños no participan del Mundial desde la edición de Alemania 1974.

Publicidad

Publicidad

La próxima jornada Haití tendrá una oportunidad enorme de empezar a cerrar la clasificación directa a su visita a Honduras, el otro líder. En tanto, Costa Rica y Nicaragua se jugarán su última chance en duelo donde el que pierda quedará prácticamente eliminado.

ver también Un campeón del mundo será entrenador de un equipo clasificado a la Copa del Mundo 2026

Los partidos de Eliminatorias CONCACAF de este viernes 10 de octubre