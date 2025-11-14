La fecha FIFA se noviembre está al rojo vivo. Selecciones de distintas partes del mundo entraron en la etapa definitoria para saber si conseguirán su boleto para la Copa del Mundo 2026 y ya se empezaron a dar algunas sorpresas, como la eliminación de Camerún en África o la derrota de Costa Rica a manos de Haití en las Eliminatorias Concacaf.

Los Ticos se presentaban como favoritos para obtener el boleto al Mundial tomando en cuenta las ausencias de México, Estados Unidos y Canadá; quienes clasificaron como anfitriones. Sin embargo, el combinado comandado por Miguel Herrera ha sufrido varios tropiezos y este jueves por la noche tuvo uno que lo dejó entre la espada y la pared.

Costa Rica visitó a Haití con la posibilidad de terminar como líder del Grupo C. No obstante, se vio sorprendido y perdió por 1-0 tras un gol de Frantzdy Pierrot y una formidable actuación del portero haitiano, Johny Placide. De esta manera, cayeron al tercer lugar del grupo y no dependen de ellos mismos para estar en la próxima cita mundialista.

La tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar?

Costa Rica está obligado a ganar para aspirar a clasificar, ya que otro resultado lo deja eliminado. No obstante, incluso ganando su boleto no está garantizado, ya que la victoria podría colocarlo como líder (si Nicaragua le gana a Haití) o como segundo. En este contexto, si finaliza como escolta, deberá esperar resultados de otros grupos para ver si le alcanza para avanzar como segundo.

Así están los otros grupos de las Eliminatorias Concacaf

