En los últimos días las Eliminatorias del Mundial, conocer los equipos que van al Repechaje y los partidos amistosos de los anfitriones han sido el tema de conversación. Por un lado la tristeza de clubes europeos como Italia que se quejan de que haya más lugares para Sudamérica; los mexicanos criticando los abucheos de la afición tras los resultados; y las proezas de clubes que vuelven a una Copa del Mundo han sido lo más llamativo de esta Fecha FIFA.

Cuando se dio a conocer el nuevo formato del Mundial 2026 muchos lo rechazaron, pero ahora hay sorpresas que emocionan a los seguidores del buen futbol, ya que selecciones como Curazao, Cabo Verde y ahora Haití han logrado clasificar no sólo haciendo historia en sus países, sino dándoles una gran alegría a su población.

Este martes los haitianos consiguieron un lugar en el Mundial, la justa deportiva más importante y que ofrece buenos premios económicos a quienes acceden. Clubes como éste, requieren de mucho apoyo para poder desarrollar el deporte debido a las condiciones de aquellos que no juegan en otros países, puesto que de estas historias de éxito hay un desarrollo importante.

El duro mensaje de Haití en los vestidores

Es por ello que el mensaje que da el jugador Duckens Nazon en el vestidor antes del encuentro dio de qué hablar, puesto que se mostró como un equipo que no sólo juega por lo que pueda obtener, sino también por la gente que está apoyándolos en todo momento, incluso de la que no puede asistir a los estadios, pero representa esos colores.

“Ayer estuve hablando con alguien, me dijo: ‘Aquí hay gente que no sabes qué es en realidad. Te diré la verdad hay gente que sólo tiene 1000 gourdes (140 pesos mexicanos), sólo cuentan con nosotros. No hay partido, no hay nada’. Hoy hay un partido, hoy podemos hacerles sonreír, podemos hacerlos llorar de alegría. Vamos, démosle eso como mínimo. No tienen nada, chicos. No tienen nada en los bolsillos, cuentan con nuestros pies. Hay alguien a quien sólo le quedan 1000 gourdes, las va a poner en nuestros pies porque él cree en nosotros y de verdad, chicos, no los defraudaremos”, mencionó el jugador.

En síntesis

La selección de Haití logró clasificar al Mundial 2026 por primera vez, haciendo historia en su país.

logró clasificar al por primera vez, haciendo historia en su país. El jugador haitiano Duckens Nazon motivó a sus compañeros a jugar por su gente que “sólo tiene 1000 gourdes ( 140 pesos mexicanos )”.

motivó a sus compañeros a jugar por su gente que “sólo tiene ( )”. El mensaje de Duckens Nazon en el vestidor destacó que la gente cuenta con el equipo para “hacerlos sonreír y llorar de alegría”.

