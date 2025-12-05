Letra completa y cantantes intérpretes de ”Somos Más”, la canción oficial de la Copa Mundial 2026

Desde que en Chile 1962 comenzó la tradición con ”El Rock del Mundial” de Los Ramblers, pasando por el ”Waka Waka” de Shakira en Sudáfrica 2010 y llegando a la obra ”Hayya Hayya (Better Together)” de Trinidad Cardona, Davido y Aisha, la Copa del Mundo de la FIFA siempre tiene una canción para identificarse.
Para esta edición, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, las autoridades del organismo máximo y rector del futbol escogieron el tema ”Somos Más”. Esta pieza, interpretada por grandes artistas de habla hispana, acompañará al campeonato internacional que comenzará el 11 de junio.
Quiénes cantan ”Somos Más”, la canción del Mundial 2026
La canción, que fue presentada a finales de octubre en la edición 2025 de los Premios Billboard, es interpretada por Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi.
Letra completa de ”Somos Más”, el tema de la Copa del Mundo 2026
Salgo por la calle, el cielo tiene otro color
Siento la emoción en el ambiente
La prendí la tele, allá afuera hace calor
Hoy tengo una cita con mi Sele
Hoy no es un día cualquiera, no
Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla
Ponte la camiseta y trae toda la barra
Salta la ola y canta un gol con toda el alma
Cada vez somos más
Un mundial de banderas que juegan un partido
Cada vez más y más
Es el mundo que abraza la libertad
Sube tu bandera, se acabó la espera
Empezó el mundial y puede ganar cualquiera
No importa la raza, aquí no hay frontera
Nos unimos para que el país se prendiera
Eres el gozo de tu selección
Corre en la cancha con el corazón
Ya están los equipos en formación
Y quiero cantar un gol
Si vuelvo al pasado aún conservo la emoción
De ese gran momento imperdurable
Hoy nos abrazamos y lloramos ese gol
En aquel partido inolvidable
Hoy no es un día cualquiera, no
Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla
Ponte la camiseta y trae toda la barra
Salta la ola y canta un gol con toda el alma
Cada vez somos más
Un mundial de banderas que juegan un partido
Cada vez más y más
Es el mundo que abraza la libertad
El mundial es nuestro, lo canta todo el pueblo
El mundial es nuestro, lo canta el mundo entero
El mundial es nuestro, lo canta todo el pueblo
El mundial es nuestro, lo canta el mundo entero
Cada vez somos más
Un mundial de banderas que juegan un partido
Cada vez más y más
Es el mundo que abraza la libertad