Letra completa y cantantes intérpretes de ”Somos Más”, la canción oficial de la Copa Mundial 2026

Desde que en Chile 1962 comenzó la tradición con ”El Rock del Mundial” de Los Ramblers, pasando por el ”Waka Waka” de Shakira en Sudáfrica 2010 y llegando a la obra ”Hayya Hayya (Better Together)” de Trinidad Cardona, Davido y Aisha, la Copa del Mundo de la FIFA siempre tiene una canción para identificarse.

Publicidad

Publicidad

Para esta edición, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, las autoridades del organismo máximo y rector del futbol escogieron el tema ”Somos Más”. Esta pieza, interpretada por grandes artistas de habla hispana, acompañará al campeonato internacional que comenzará el 11 de junio.

Quiénes cantan ”Somos Más”, la canción del Mundial 2026

La canción, que fue presentada a finales de octubre en la edición 2025 de los Premios Billboard, es interpretada por Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi.

Letra completa de ”Somos Más”, el tema de la Copa del Mundo 2026

Salgo por la calle, el cielo tiene otro color

Siento la emoción en el ambiente

La prendí la tele, allá afuera hace calor

Hoy tengo una cita con mi Sele



Hoy no es un día cualquiera, no

Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla

Ponte la camiseta y trae toda la barra

Salta la ola y canta un gol con toda el alma

Publicidad

Publicidad

ver también Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos

Cada vez somos más

Un mundial de banderas que juegan un partido

Cada vez más y más

Es el mundo que abraza la libertad

Sube tu bandera, se acabó la espera

Empezó el mundial y puede ganar cualquiera

No importa la raza, aquí no hay frontera

Nos unimos para que el país se prendiera

Eres el gozo de tu selección

Corre en la cancha con el corazón

Ya están los equipos en formación

Y quiero cantar un gol

Publicidad

Publicidad

Si vuelvo al pasado aún conservo la emoción

De ese gran momento imperdurable

Hoy nos abrazamos y lloramos ese gol

En aquel partido inolvidable

Hoy no es un día cualquiera, no

Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla

Ponte la camiseta y trae toda la barra

Salta la ola y canta un gol con toda el alma

Cada vez somos más

Un mundial de banderas que juegan un partido

Cada vez más y más

Es el mundo que abraza la libertad

Publicidad

Publicidad

El mundial es nuestro, lo canta todo el pueblo

El mundial es nuestro, lo canta el mundo entero

El mundial es nuestro, lo canta todo el pueblo

El mundial es nuestro, lo canta el mundo entero

Cada vez somos más

Un mundial de banderas que juegan un partido

Cada vez más y más

Es el mundo que abraza la libertad

Publicidad