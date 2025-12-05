Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos

A partir de este momento vivirás en exclusiva uno de la jornadas más esperadas por todos los amantes del deporte, en la que se conocerán los grupos de la próxima Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 tendrá 12 grupos de cuatro equipos cada una , sin perder el tradicional estilo.

Está previsto que el show comience alrededor de las 10:30 hs del Centro de México.

La IA reveló la posible zona que podría integrar el Tri y eligió a Japón, Egipto y Ghana.

Tal como sucedió en la edición pasada, el entrenador del último campeón del mundo ingresará con el trofeo más preciado en sus manos. En esta ocasión será el turno de Lionel Scaloni de Argentina.

Las sedes no se revelarán de manera oficial este viernes en el sorteo, sino que será un momento que se realizará mañana sábado para terminar de conocer la información completa.

