Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos
No te pierdas ningún detalle de la ceremonia que definirá la parte más importante de la competencia de selecciones.
¿Qué partidos se jugarán en México?
Las sedes no se revelarán de manera oficial este viernes en el sorteo, sino que será un momento que se realizará mañana sábado para terminar de conocer la información completa.
La particularidad del sorteo
Tal como sucedió en la edición pasada, el entrenador del último campeón del mundo ingresará con el trofeo más preciado en sus manos. En esta ocasión será el turno de Lionel Scaloni de Argentina.
El grupo que podría tener México
La IA reveló la posible zona que podría integrar el Tri y eligió a Japón, Egipto y Ghana.
¿A qué hora comienza la ceremonia?
Está previsto que el show comience alrededor de las 10:30 hs del Centro de México.
¿Cuántos grupos habrá y cuántas selecciones los conformarán?
La Copa del Mundo 2026 tendrá 12 grupos de cuatro equipos cada una, sin perder el tradicional estilo.
¿Quiénes serán las selecciones que participarán del sorteo?
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
Bienvenidos al sorteo del Mundial 2026
A partir de este momento vivirás en exclusiva uno de la jornadas más esperadas por todos los amantes del deporte, en la que se conocerán los grupos de la próxima Copa del Mundo.