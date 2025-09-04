Falta menos de un año para una de las competiciones más importantes del futbol y la expectativa ya empieza a crecer. El Mundial 2026 no será uno más, ya que tendrá varios cambios que lo convierten en un torneo totalmente distinto a lo visto en ediciones anteriores.

La novedad más grande es el aumento de participantes: ya no serán 32 selecciones, sino 48 las que buscarán la gloria. Además, por primera vez en la historia se jugará en tres países de manera conjunta: Estados Unidos, México y Canadá, lo que promete un gran espectáculo.

En México, la organización como sede va de la mano con los medios de comunicación que buscarán ofrecer transmisiones de la máxima calidad. Televisa y TV Azteca, dos gigantes de la televisión, volverán a competir cara a cara por el rating, y para imponerse Televisa ya tiene en mente sumar grandes figuras a su equipo de cobertura.

Los fichajes que prepararía Televisa

Según informó Soy Fútbol, TUDN se prepara para el regreso de Vanessa Huppenkothen, quien tendría todo acordado para volver a la cadena después de su paso por ESPN. Además, los rumores apuntan a que también podría sumarse Julia Headley, otra periodista de renombre proveniente de ESPN.

Pero las sorpresas no terminarían ahí. De acuerdo con lo revelado por Récord, dos campeonas del mundo con la Selección Española femenina están en la órbita de Televisa para convertirse en comentaristas de lujo: Jennifer Hermoso y Aitana Bonmatí, dos nombres de peso que aportarían prestigio a la transmisión.

Finalmente, otro apuntado es Juan Pablo Sorín, histórico futbolista de la Selección Argentina, quien ya cuenta con experiencia como comentarista en eventos internacionales, como lo hizo en el Mundial de Clubes con DAZN. De confirmarse estas incorporaciones, Televisa mostraría una estrategia agresiva para arrebatarle el liderazgo a TV Azteca durante el Mundial 2026.

