Aunque aquel Mundial de Qatar 2022 parecía que sería el último que viviría una leyenda como lo es Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués se mantiene en activo y mejor que nunca, por lo que para muchos ya es un hecho que este Mundial de 2026 será el último que dispute como esa estrella del conjunto lusitano.

Luego de confirmarse que CR7 estará en México para disputar el duelo de reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte) se sabe que lo único que creó es que en otros lugares como Guadalajara o Monterrey desearan que una figura de esta magnitud pudiera estar en sus sedes, es por ello que se esperaban a que el Mundial 2026 les diera la oportunidad.

Sin embargo esto no fue así y es que después de que se dieran a conocer las sedes y los horarios en los que jugarían las distintas selecciones participantes, se confirmó que Cristiano Ronaldo estará viviendo sus duelos de fase de grupos en el Mundial en Estados Unidos, por lo que no vendría a México a poder disputarlos más allá del ya confirmado previamente.

De acuerdo con lo que se reveló los partidos de Portugal con Cristiano se disputarán en Houston y Miami, donde seguramente llamará la atención que dispute encuentros en la misma sede que Lionel Messi por lo que representan cada uno de los futbolistas en el deporte actualmente y con una posibilidad de que más adelante se enfrenten.

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo y Portugal?

Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1

Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026

Horario: 11:00 hora del centro de México

Lugar: Estadio Houston

Portugal vs. Uzbekistán

Fecha: Martes 23 de junio del 2026

Horario: 11:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Houston

Colombia vs. Portugal

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026

Horario: 17:30 horas del centro de México

Lugar: Estadio Miami

