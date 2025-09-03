La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo 2026 ya comenzó y los organizados empiezan a ultimar detalles para albergar la cita futbolística más importante del calendario. México, Estados Unidos y Canadá se preparan para en menos de un año recibir a 48 selecciones y millones de aficionados.

Más allá de la parte organizativa, la parte deportiva de los anfitriones también es importante. En el caso de la Selección Mexicana, viene desde hace algunos meses teniendo pruebas con diferentes conjuntos de distintas regiones. Por ejemplo, ante de la Copa Oro enfrentó en junio a Suiza y Turquía, dos equipos de Europa.

Ahora, tendrá la chance de medirse con equipos de Asia como son Japón y Corea del Sur. Y, en octubre, ante sudamericanos con los duelos ante Colombia y Ecuador. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que podría enfrentar a una potencia del deportes.

Y se trata ni más ni menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo, que podría jugar en el país en la reapertura del Estadio Azteca, con el que aún siguen trabajando para dejarlo de la mejor manera posible de cara al gran evento. Si se da, el luso jugaría por primera vez en su carrera en territorio mexicano.

Acorde a Claro Sports, el partido sería en marzo del 2026 y el acuerdo con la Federación Portuguesa ya estaría cerrado después de varias charlas. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) buscó desde el inicio organizar un partido de alto nivel que sirviera como carta de presentación del recinto.

¿Cómo está el historial de la Selección Mexicana ante Portugal?

Cabe repasar que México y Portugal jugaron entre si apenas 5 veces, siendo la primera de ellas en un amistoso de 1969 que terminó 0-0. El primer partido oficial fue por el Mundial 2006, donde los lusos vencieron por 2-1 en la Fase de Grupos. En 2014 hubo otro amistoso que terminó 1-0 en favor de los europeos. Por últimos, se cruzaron dos veces en la Copa Confederaciones 2017: 2-2 en Fase de Grupos y 2-1 para los ibéricos en la prórroga por el partido del Tercer Puesto.

