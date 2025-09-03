El comienzo de la Mundial 2026 está cada vez más cerca y los organizadores empiezan a ultimar detalles para albergar el evento más importante del calendario. México, Estados Unidos y Canadá se preparan para en menos de un año recibir millones de fanáticos del futbol.

ver también Lamine Yamal no dudó en elegir si prefiere ganar la Champions League o el Mundial 2026

Nadie quiere perderse este duelo, ni mucho menos el partido inaugural que será en el renovado Estadio Azteca de Ciudad de México. Para ayudar a todos los ciudadanos de la capital mexicana para seguir de cerca el partido de México, se ha anunciado que el día de la inauguración sea decretado como un asueto oficial en la región.

Así lo anunció Clara Brugada, jefa de gobierno de Ciudad de México: “El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado, así que ese día va ser muy importante, vamos a tener la garantía de que la población pueda tener ese día para el Mundial“.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Además, el gobierno local prevé diversas actividades y celebraciones en torno a la inauguración, que tendrá como escenario el mítico recinto. Se celebrará un torneo infantil con hasta 10 mil partidos en los barrios y colonias de la capital, destacando también una clase masiva de futbol en el Zócalo para imponer otro récord en dicha locación.

También, la funcionaria también ha destacado que los ciudadanos podrán contar con un transporte público eficiente y de calidad para dicho periodo. Las obras de movilidad que se han realizado son en beneficio de los mexicanos y turistas que llegarán a la capital para poder disfrutar de la nueva edición de la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Cada vez más cerca! Revelan cómo quedará el Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo 2026

¿Cuándo es el primer partido del Mundial 2026?

Acorde al calendario oficial del certamen internacional, el primer partido del torneo será el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana jugará por la Fecha 1 del Grupo A, arrebatándole el primer partido del torneo a Estados Unidos y Canadá.