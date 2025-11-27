La campeona del mundo, Aitana Bonmatí es una de las jugadoras más cotizadas en el futbol femenil, su imponente presencia en el terreno de juego la ha llevado a consagrarse ganadora del Balón de Oro, campeona en Champions League, coronarse en el último Mundial, el título de Liga de Naciones y levantado copas de Liga en España como parte del Barcelona Femenino.

Varios equipos en México y Europa desearían contar con un elemento como ella, pero recientemente en una entrevista, la jugadora reveló que estaría haciendo un fichaje nunca antes visto y en nuestro país. Y es que la propia centrocampista confirmó que era algo que no estaba en sus planes, pero que vio una gran oportunidad.

Aitana Bonmatí ficha en México

De acuerdo con la propia exclusiva que da, Aitana será refuerzo de Televisa en TUDN para comentar en el Mundial 2026. En el verano, la jugadora blaugrana será parte de los analistas que estará presente en los partidos de la Selección Española, principalmente, por lo que su incorporación al panel será una mirada distinta desde su profesión.

“Cuando me dijeron esto de ser comentarista al principio dije: ‘¡Ostras! ¿Y por qué yo, no? Si soy futbolista en activo actualmente, pero es una forma de salir de la zona de confort. Tengo 27 años, es cierto que todavía me queda mucho para retirarme, pero es una forma de prepararme en el futuro, no sé si me va a gustar transmitir los partidos”. Aitana Bonmatí en entrevista con El Larguero

Recadito a la Liga F

De igual manera, la futbolista no se mantuvo callada y soltó una directa a la Federación Española y a la Liga F, ya que dejó en claro que al parecer no hay mucho interés en que la competencia crezca: “Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios porque no sé a quién le importa exactamente”, mencionó la jugadora.

En síntesis

La ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí (27 años), será refuerzo de Televisa en TUDN como comentarista para el Mundial 2026.

Aitana Bonmatí comentó que la incorporación como analista es para "salir de la zona de confort" y prepararse para el futuro.

La jugadora de la Selección Española criticó a la Federación y a la Liga F diciendo que "está dejada de la mano de Dios".

