¿Censura en Selección Mexicana? Confirman salida de periodista de TUDN por supuesta petición de Javier Aguirre

Filtran la noticia de que Javier Aguirre habría pedido el cambio de periodista y sería suplido por uno de ESP

Por Marilyn Rebollo

Este inicio de semana estuvo movido en ESPN y es que de acuerdo con Pepe Hanan, periodista de En Línea Deportiva, dio a conocer que varios elementos fueron despedidos sin previo aviso. Pero eso no es todo, sino que una salida llamó la atención porque a partir del 1 de noviembre estaría ocupando el lugar de un reportero de TUDN.

Mikel Arriola apoyó a Javier Aguirre pese a los últimos resultados de México: “Es el indicado”

¿A quién pidió fuera de TUDN Javier Aguirre?

La fuente revela que quien sale es Mauricio Ymay, quien será encargado de incorporarse al canal deportivo de Televisa cubriendo a Selección Mexicana, algo que ya hacía Gibrán Araige. Esto quiere decir que el actual reportero estaría quedando fuera de estas coberturas para lo que resta de estas Fecha FIFA y durante el Mundial 2026.

De acuerdo con la misma fuente, esto habría sido por petición de Javier Aguirre, lo cual generó mucha confusión. Los aficionados comenzaron a asegurar que esto era censura por parte del técnico mexicano, ya que al momento en el que algo no le gusta busca a gente de su confianza para que puedan hablar del camino de México rumbo a la Copa del Mundo.

¿Qué pasó con Gibrán Araige?

Esto remontó a la situación que se dio hace unos meses cuando el tema de los migrantes, Donald Trump y el ICE estaba deportando a los sudamericanos y centroamericanos. El periodista cuestionó esta situación que afectaba porque los latinos no asistían a los partidos en las sedes establecidas por miedo a ser detenidos.

Ahí hubo un encontronazo entre ambos porque el técnico se negó a responder manteniéndose al margen de un tema que de cierta manera perjudicaba a las entradas y desde luego, a las personas que apoyan al país. Además, en varias ocasiones ha filtrado información y cuestionado los resultados del equipo, por lo que esto pudo ser la clave de su salida.

