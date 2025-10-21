Este inicio de semana estuvo movido en ESPN y es que de acuerdo con Pepe Hanan, periodista de En Línea Deportiva, dio a conocer que varios elementos fueron despedidos sin previo aviso. Pero eso no es todo, sino que una salida llamó la atención porque a partir del 1 de noviembre estaría ocupando el lugar de un reportero de TUDN.

¿A quién pidió fuera de TUDN Javier Aguirre?

La fuente revela que quien sale es Mauricio Ymay, quien será encargado de incorporarse al canal deportivo de Televisa cubriendo a Selección Mexicana, algo que ya hacía Gibrán Araige. Esto quiere decir que el actual reportero estaría quedando fuera de estas coberturas para lo que resta de estas Fecha FIFA y durante el Mundial 2026.

De acuerdo con la misma fuente, esto habría sido por petición de Javier Aguirre, lo cual generó mucha confusión. Los aficionados comenzaron a asegurar que esto era censura por parte del técnico mexicano, ya que al momento en el que algo no le gusta busca a gente de su confianza para que puedan hablar del camino de México rumbo a la Copa del Mundo.

¿Qué pasó con Gibrán Araige?

Esto remontó a la situación que se dio hace unos meses cuando el tema de los migrantes, Donald Trump y el ICE estaba deportando a los sudamericanos y centroamericanos. El periodista cuestionó esta situación que afectaba porque los latinos no asistían a los partidos en las sedes establecidas por miedo a ser detenidos.

Ahí hubo un encontronazo entre ambos porque el técnico se negó a responder manteniéndose al margen de un tema que de cierta manera perjudicaba a las entradas y desde luego, a las personas que apoyan al país. Además, en varias ocasiones ha filtrado información y cuestionado los resultados del equipo, por lo que esto pudo ser la clave de su salida.

