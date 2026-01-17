Este sábado se llevó a cabo el Juego de Leyendas Corona, donde los jugadores históricos mexicanos se midieron ante los de FIFA en el Estadio BBVA. En este enfrentamiento el resultado durante los 70 minutos de duelo fue 5-5 con un gol de último minuto de Marco Fabián que mandó el enfrentamiento a la tanda de penales.

Moi Muñoz le ataja a Totti

Ahí, el exportero del Club América, Moisés Muñoz se volvió el héroe al atajar desde los 11 pasos tres tiros que le dieron la victoria a las Leyendas Nacionales. El primero y el más sorprendente fue a Francesco Totti, el campeón de Italia cobró el número 1 de la tanda, pero éste fue detenido por el arquero mexicano.

El segundo atajado fue precisamente a Marco Materazzi y finalmente ya con la ventaja en los penales Muñoz se antepuso a Christian Vieri otro de los italianos en este duelo. Así con las tres atajadas hizo que fuera más emocionante y lograran ese triunfo que le dio un sabor distinto con la facilidad con la que los venció.

Cabe mencionar que Moisés Muñoz es uno de los ídolos del americanismo más grandes, por lo que la afición azulcrema reconoce la labor del portero en este tipo de encuentros. Aunque pasó a la historia por lo que hizo en aquella final del 2013 ante Cruz Azul, ahora vuelve a aparecer en las portadas con algo importante en su trayectoria.

Este duelo se llevó a cabo como una previa a lo que vendrá en el Mundial 2026, donde precisamente Monterrey será una de las sedes. En esta ocasión figuras como Miguel Layún también se hicieron presentes en este duelo, con uno de sus goles que permitieron que el partido fuera muy llamativo y generara expectación para lo que se viene este año.

En síntesis

El Juego de Leyendas Corona se disputó este sábado 17 de enero en Monterrey ante 30,000 aficionados.

se disputó este sábado en Monterrey ante 30,000 aficionados. El encuentro finalizó con un empate 5-5 tras goles de figuras como Cafú , Xavi Hernández y Marco Fabián.

tras goles de figuras como , Xavi Hernández y Marco Fabián. Moisés Muñoz dio la victoria a las Leyendas Mexicanas tras atajar tres disparos en la tanda de penales.

