Ni a Jordan, ni a LeBron se la hicieron: La jugada contra Curry que llegó a más de 223 mil reproducciones

Una vez más, apareció un argumento para que Stephen Curry esté en la conversación de los mejores jugadores de la historia de la NBA. En esta oportunidad, a la estrella de los Warriors le hicieron una jugada que no se vio contra Michael Jordan y LeBron James.

Desde que Curry empezó a consolidarse como el mejor tirador de la historia, los equipos rivales empezaron a marcarlo desde el campo propio de Golden State Warriors con uno, dos y hasta tres jugadores. Ahora, llegó una jugada que hizo explotar al mismo base.

“Hay una parte de ti que lucha contra ello simplemente porque no es baloncesto de verdad. Pero también hay una parte que te halaga, saber que exiges tanta atención y lo que eso hace para crear tiros para otros jugadores en la cancha. Bueno, lo he visto todo (…) En una posesión, de hecho, me quedé en la zona de defensa mucho tiempo a propósito para ver cuánto tiempo aguantaba. Fue divertido“, dijo Stephen Curry sobre la jugada que se iba a hacer viral.

La jugada contra Curry que no se la hicieron ni a Jordan, ni a LeBron

Jugada contra Curry en Warriors vs Hornets. (Foto: X / @NBA)

Durante la victoria de Golden State Warriors 136 a 116 ante Charlotte Hornets del 17 de enero, diseñaron una jugada contra Curry en la que Collin Sexton debía perseguirlo incluso si el base salía de la duela. Así sucedió y la acción causó tanta sensación que llegó a más de 223 mil reproducciones en X.

¿Quién tiene más títulos en la NBA, Michael Jordan, LeBron James o Stephen Curry?

Mientras que Stephen Curry y LeBron James tienen cuatro títulos cada uno en la NBA, Michael Jordan tiene la increíble marca de estar invicto en finales al ganar seis campeonatos en el mismo número de Finales NBA disputadas.

