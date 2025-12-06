Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Akron de Guadalajara

Ya se conoce todo el calendario de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Este sábado 6 de diciembre, la FIFA realizó una transmisión en vivo y gratuita en la que reveló las fechas, horarios y sedes de todos los partidos de la etapa inicial del certamen que comenzará el próximo 11 de junio de 2026 con el partido inaugural de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

Publicidad

Publicidad

Precisamente México es uno de los tres países que albergará esta cita mundialista junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que algunos encuentros se disputarán en recintos de nuestro país. A continuación te contamos qué partidos se van a jugar en el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara.

Los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Akron

Corea del Sur vs. Repechaje (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) | 11 de junio, 22:00 hs | Grupo A

(Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) | 11 de junio, 22:00 hs | Grupo A México vs. Corea del Sur | 18 de junio, 21:00 hs | Grupo A

| 18 de junio, 21:00 hs | Grupo A Uruguay vs. España | 26 de junio, 20:00 hs | Grupo H

| 26 de junio, 20:00 hs | Grupo H Colombia vs Repechaje (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) | 23 de junio, 22:00 hs | Grupo K

Publicidad

Publicidad

Ubicado en Zapopan (Guadalajara), este estadio fue inaugurado el 30 de julio de 2010 y tiene una capacidad cercana a 49.800 espectadores. Su diseño moderno, creado para simular un volcán con césped en el exterior y un techo blanco ondulado, lo convirtió en uno de los recintos más distintivos de México, albergando además partidos internacionales, finales de Liga MX y diversos conciertos y eventos masivos.

El calendarioconfirmado de México en el Mundial 2026

México vs. Sudáfrica | 11 de junio, 15:00 hs | Estadio Azteca

| 11 de junio, 15:00 hs | Estadio Azteca México vs. Corea del Sur | 18 de junio, 21:00 hs | Estadio Akron

| 18 de junio, 21:00 hs | Estadio Akron México vs. Repechaje | 24 de junio, 21:00 hs | Estadio Azteca