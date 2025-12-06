Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

El mítico Estadio Azteca será, una vez más, uno de los escenarios de la Copa del Mundo. El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer recinto en albergar tres ediciones distintas del Mundial y la cancha ubicada de la Ciudad de México será la sede de varios partidos.

Precisamente el juego inaugural del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Azteca: el 11 de junio la Selección Mexicana se enfrentará con Sudáfrica y el equipo de Javier Aguirre buscará darle una alegría a todos los fanáticos que acudan al recinto de CDMX.

El Tri jugará un segundo partido en el Coloso de Santa Úrsula, cuando se enfrente con el ganador del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa. Pero México no será el único seleccionado que juegue partidos en el Estadio Azteca.

Colombia también dirá presente en el recinto de la Ciudad de México; los cafeteros se cruzarán con Uzbekistán en la Fase de Grupos y, por último, otros dos partidos del Mundial 2026 se llevarán a cabo en el Estadio Azteca para completar un total de cinco encuentros en el Coloso de Santa Úrsula.

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Jueves 11 de junio 13:00hs (CDMX): México vs Sudáfrica

Miércoles 17 de junio 20:00hs (CDMX): Uzbekistán vs Colombia

Miércoles 24 de junio 19:00hs (CDMX): México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa)

Martes 30 de junio 19:00hs (CDMX): Dieciseisavos de final (Partido 79)

Domingo 5 de julio 18:00hs (CDMX): Octavos de final (Partido 92)

En síntesis