¿Quiénes son los presentadores y artistas elegidos por la FIFA para el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Se terminó la espera y finalmente llegó el momento que todos estaban esperando. Este viernes 5 de diciembre es el gran sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Con una gran ceremonia en Washington, distintas estrellas y celebridades del deporte y de los medios estarán encargadas de estarán presentes en el show que mirará el mundo entero.

Publicidad

Publicidad

Las figuras del sorteo del Mundial 2026

Será una jornada un tanto extensa debido a todo lo que hay que explicar y realizar, por lo que se decidió convocar a múltiples celebridades capaces de estar al mando del evento. Los conductores principales del espectáculo serán Heidi Klum, Danny Ramírez y Kevin Hart, estrellas de Norteamérica que poco tienen que ver con el deporte, pero sí con los medios de comunicación.

Por otro lado, la organización decidió que era una buena oportunidad para convocar a distintas leyendas del deporte para que aporten su cuota a la gala. En representación del futbol estará presente Rio Ferdinand, la leyenda inglesa que supo representar a su país durante años. Además, se contará con las figuras estelares de Tom Brady (futbol americano), Shaquille O’Neal (basquetbol), Aaron Judge (beisbol) y Wayne Gretzky (hockey sobre hielo).

El toque musical no faltará en la jornada y una figura de primer nivel como Andrea Bocelli será el encargado de amenizar el evento. A su vez, también aparecerán en el escenario Robbie Williams y Nicole Scherzinger, con la intención de mantener la tradición estadounidense de realizar todo a lo grande.

Publicidad

Publicidad

Luego de tantos meses de especulaciones, finalmente llegó la hora de revelar a cada uno de los 48 integrantes de la próxima Copa del Mundo. Vale destacar que aún quedan varias selecciones por confirmarse vía repechaje, pero este viernes se definirán las 12 zonas de cuatro equipos cada una.

ver también Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos

En síntesis