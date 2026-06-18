Los europeos se encuentran en el Atlanta Stadium en dónde buscarán sus primeros tres puntos en el torneo internacional.

El estadio espera el comienzo de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los europeos son favoritos para quedarse con la victoria, tras la derrota en el debut, buscarán sumar de a tres por primera vez y soñar con la clasificación a la próxima instancia.

Último triunfo de Chequia en un Mundial: hace 20 años, 3-0 ante Estados Unidos en Alemania 2006, en el debut del torneo.

Sadilek anota el primer tanto del partido para los europeos que sueñan con la clasificación.

Los europeos marcaron rápido el 1-0 y ya buscan el segundo para ampliar el marcador ante los africanos.

Sudáfrica se acomodó en el partido y ahora todo está más parejo a diferencia de los primeros minutos que fue dominado por el equipo europeo.

Los africanos generaron una oportunidad de peligro y luego de un centro atrás los europeos lograron sacar la pelota al córner para seguir 1-0 arriba en el marcador.

Los africanos generaron una oportunidad de peligro y luego de un centro atrás los europeos lograron sacar la pelota al córner para seguir 1-0 arriba en el marcador.

República Checa y Sudáfrica se enfrentan por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Sigue la transmisión minuto a minuto, con todas las incidencias, goles, formaciones y estadísticas del partido.

República Checa y Sudáfrica se enfrentan este jueves por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. Los europeos llegan obligados a sumar después de caer ante Corea del Sur en su debut, mientras que los africanos intentarán recuperarse tras la derrota sufrida frente a México.

El encuentro también será seguido de cerca por los aficionados mexicanos, ya que se trata de dos rivales directos del Tri en la pelea por avanzar a la siguiente ronda. Una victoria podría dejar muy bien posicionado al ganador de cara a la última jornada, mientras que una derrota complicaría seriamente sus posibilidades de clasificación.