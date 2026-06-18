República Checa y Sudáfrica se enfrentan este jueves por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. Los europeos llegan obligados a sumar después de caer ante Corea del Sur en su debut, mientras que los africanos intentarán recuperarse tras la derrota sufrida frente a México.
El encuentro también será seguido de cerca por los aficionados mexicanos, ya que se trata de dos rivales directos del Tri en la pelea por avanzar a la siguiente ronda. Una victoria podría dejar muy bien posicionado al ganador de cara a la última jornada, mientras que una derrota complicaría seriamente sus posibilidades de clasificación.