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MUNDIAL 2026

¡Gol de Sadilek! Sigue EN VIVO República Checa 1-0 Sudáfrica vía Vix Premium por el Mundial 2026: transmisión minuto a minuto

República Checa y Sudáfrica se enfrentan por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Sigue la transmisión minuto a minuto, con todas las incidencias, goles, formaciones y estadísticas del partido.

22´ ST- Partido con pocas oportunidades

El encuentro ha tenido muy pocas oportunidades de gol en el segundo tiempo.

10´ ST- Todo sigue igual por ahora

Tras 10 minutos de la segunda mitad, República Checa mantiene la ventaja de un gol sobre Sudáfrica.

10´ ST- Todo sigue igual por ahora

Tras 10 minutos de la segunda mitad, República Checa mantiene la ventaja de un gol sobre Sudáfrica.

1´ ST- Comenzó el segundo tiempo

Se disputan los últimos 45 minutos en Atlanta.

49´ PT- Final del primer tiempo

Tras 45 minutos, República Checa vence 1-0 a Sudáfrica por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

40´ PT- Se disputan los últimos minutos

Últimos 5 minutos del primer tiempo más lo que adicione Tori Penso.

36´ PT- LO TUVO SUDÁFRICA

Los africanos generaron una oportunidad de peligro y luego de un centro atrás los europeos lograron sacar la pelota al córner para seguir 1-0 arriba en el marcador.

36´ PT- LO TUVO SUDÁFRICA

Los africanos generaron una oportunidad de peligro y luego de un centro atrás los europeos lograron sacar la pelota al córner para seguir 1-0 arriba en el marcador.

32´ PT- Partido más parejo

Sudáfrica se acomodó en el partido y ahora todo está más parejo a diferencia de los primeros minutos que fue dominado por el equipo europeo.

26´ PT- Se reanuda el juego

Tras el cooling break, se reanuda el encuentro entre República Checa y Sudáfrica.

14´ PT- República Checa va por más

Los europeos marcaron rápido el 1-0 y ya buscan el segundo para ampliar el marcador ante los africanos.

5´ PT- ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE REPÚBLICA CHECA!

Sadilek anota el primer tanto del partido para los europeos que sueñan con la clasificación.

1´ PT- Comenzó el partido

Se disputan los primeros 45 minutos en el Atlanta Stadium.

República Checa no gana en un Mundial desde hace 20 años

Último triunfo de Chequia en un Mundial: hace 20 años, 3-0 ante Estados Unidos en Alemania 2006, en el debut del torneo.

Historial entre ambas selecciones

Segundo enfrentamiento oficial, el único antecedente fue en la Copa Confederaciones 1997, con empate 2-2.

República Checa es el favorito

Los europeos son favoritos para quedarse con la victoria, tras la derrota en el debut, buscarán sumar de a tres por primera vez y soñar con la clasificación a la próxima instancia.

El Atlanta Stadium listo

El estadio espera el comienzo de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Sudáfrica tiene equipo confirmado

  • Arquero:
    • Ronwen Williams (C)
  • Defensores:
    • Aubrey Modiba
    • Mbekezeli Mbokazi
    • Khuliso Mudau
    • Ime Okon
  • Mediocampistas:
    • Teboho Mokoena
    • Thalente Mbatha
    • Jayden Adams
  • Delanteros:
    • Oswin Appollis
    • Thapelo Maseko
    • Iqraam Rayners

Formación confirmada de República Checa

  • Arquero:
    • Matej Kovar
  • Defensores:
    • Tomas Holes
    • Robin Hranac
    • Vladimir Coufal
    • Ladislav Krejci
  • Mediocampistas:
    • Vladimir Darida
    • Lukas Cerv
    • Michal Sadilek
    • Alexandr Sojka
  • Delanteros:
    • Adam Hlozek
    • Patrik Schick

República Checa ya está en el estadio

Los europeos se encuentran en el Atlanta Stadium en dónde buscarán sus primeros tres puntos en el torneo internacional.

¡TODO LISTO EN ATLANTA!

Bienvenidos, los invitamos a seguir el minuto a minuto de República Checa vs. Sudáfrica por la segunda

República Checa vs. Sudáfrica en el Mundial 2026.
© Getty ImagesRepública Checa vs. Sudáfrica en el Mundial 2026.

República Checa y Sudáfrica se enfrentan este jueves por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. Los europeos llegan obligados a sumar después de caer ante Corea del Sur en su debut, mientras que los africanos intentarán recuperarse tras la derrota sufrida frente a México.

El encuentro también será seguido de cerca por los aficionados mexicanos, ya que se trata de dos rivales directos del Tri en la pelea por avanzar a la siguiente ronda. Una victoria podría dejar muy bien posicionado al ganador de cara a la última jornada, mientras que una derrota complicaría seriamente sus posibilidades de clasificación.

Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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