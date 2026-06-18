Cuál es el próximo partido de México en el Mundial 2026: día, hora, rival, sede y transmisión de TV

El Tri buscará cerrar la fase de grupos de la mejor manera antes de centrarse en el gran objetivo de 16avos de final.

La ilusión de la Selección Mexicana sigue intacta. Uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 busca llegar lejos y romper con el maleficio de los cuartos de final. Por esa razón, tras la victoria 1-0 ante Corea del Sur este jueves, el Tri culminará su participación en la primera instancia ante un rival de menor nivel.

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Cuándo vuelve a jugar México por el Mundial 2026

En ese sentido, la actividad para el equipo comandado por Javier Aguirre continuará el próximo miércoles 24 de junio con el compromiso de la última jornada correspondiente a la fase de grupos ante República Checa en el Estadio Azteca. Los europeos entregaron una floja presentación en los primeros dos encuentros, por lo que México espera obtener un resultado positivo.

Luego de lo que fue el encuentro ante Corea del Sur, la Selección quiere culminar la fase de grupos de la mejor manera. El rendimiento de México demostró estar por encima de los checos, por lo que una victoria es más que probable para terminar de darle una alegría al país antes de afrontar los duelos de eliminación directa.

A qué hora juegan México vs. República Checa

El inicio del encuentro está previsto para las 19:00hs del Centro de México. A diferencia de lo que sucedió este jueves, donde la localía de México se mudó a Guadalajara, la acción regresa a la Ciudad de México, tal como sucedió en el estreno de la competencia ante Sudáfrica.

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Dónde ver México vs. República Checa EN VIVO en México

TUDN (televisión)

(televisión) Canal 5 (televisión)

(televisión) Azteca 7 (televisión)

(televisión) Pase Mundial de ViX Premium (streaming)

(streaming) Azteca Deportes Network (streaming)

(streaming) Azteca Deportes App (streaming)

En síntesis