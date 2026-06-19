Brasil superó a Haití con autoridad por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. Tras igualar ante Marruecos en el estreno, los comandados por Carlo Ancelotti no tuvieron problemas para ganarle a Los Granaderos y se subieron a lo más alto de la tabla de posiciones.

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Si bien Marruecos venció a Escocia en el primer turno y tiene los mismos puntos que Brasil, la Verdeamarela quedó por encima por la diferencia de gol (segundo criterio de desempate). De esta manera, la Canarinha llega a la última jornada como líder del Grupo C de la Copa del Mundo.

Matheus Cunha anotó para Brasil ante Haití (Getty Images)

Ahora bien, es importante mencionar que Brasil no puede relajarse en su último cotejo de la fase de grupos ante Escocia, ya que un mal resultado le podría hacer caer hasta la tercera posición. Haití, por su parte, se convirtió en el primer eliminado de esta Copa del Mundo.

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Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Próximos partidos del Grupo C

Escocia vs. Brasil | Miércoles 24 de junio | Jornada 3

| Miércoles 24 de junio | Jornada 3 Marruecos vs. Haití | Miércoles 24 de junio | Jornada 3

En síntesis

Brasil derrotó a Haití y se convirtió en líder del Grupo C .

derrotó a y se convirtió en líder del . Carlo Ancelotti dirige al seleccionado brasileño en el Mundial 2026 .

dirige al seleccionado brasileño en el . Matheus Cunha anotó dos goles para la victoria de Brasil.