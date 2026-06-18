Tori Penso será la árbitra central del República Checa vs. Sudáfrica en el Mundial 2026, un cruce programado para HOY jueves 18 de junio, a las 10:00 (tiempo del centro de México) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro corresponde a la fase de grupos (Grupo A) y llega con presión para ambos seleccionados, ya que los dos perdieron en su debut.

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Los europeos vienen de caer 2-1 ante Corea del Sur, mientras que los africanos perdieron 2-0 frente a México. Por eso, además del peso competitivo del partido, la designación de Tori Penso destaca por tratarse de una árbitra en un partido varonil de Copa del Mundo, un nombramiento que no pasa inadvertido.

Tori Penso, la árbitra designada para República Checca vs. Sudáfrica (Getty Images)

El República Checa vs. Sudáfrica que le toca dirigir

Tori Penso impartirá justicia en el duelo entre República Checa y Sudáfrica por la Copa Mundial de la FIFA. Los europeos llegan golpeados tras su derrota ante Corea del Sur en la primera jornada, y el conjunto africano también está obligado a sumar después del tropiezo contra México. Ese escenario le da más visibilidad a la actuación arbitral, con Tori Penso al frente de una histórica designación.

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¿Por qué su nombramiento destaca en esta Copa del Mundo?

Tori Penso es una árbitra estadounidense y forma parte del histórico grupo de silbantes de la CONCACAF para el Mundial 2026. Su presencia en este torneo representa un paso importante para el arbitraje femenino de la región y una señal del crecimiento de estas oportunidades para las mujeres en la élite.

De hecho, la propia CONCACAF la colocó junto a la mexicana Katia García como una de las figuras que abren camino para las siguientes generaciones. La confederación remarcó que ambas harán historia en esta Copa del Mundo y las definió como referentes para futuras árbitras dentro y fuera de la región.

La propia Tori Penso también dimensionó el momento con una frase que retrata el peso de la designación. En declaraciones para la FIFA, la estadounidense aseguró que llegar a este nivel del futbol es “un privilegio increíble”. Es una definición breve, pero alcanza para explicar por qué dará de qué hablar.

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La terna arbitral de República Checa vs. Sudáfrica

Tori Penso no estará sola en la cancha. Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt la acompañarán como abanderadas, mientras que Tatiana Guzmán aparece como la responsable del VAR para este compromiso.