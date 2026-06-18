¿Por qué la abreviación de Sudáfrica es RSA en el Mundial 2026?

Durante los partidos del Mundial 2026, muchos aficionados se preguntan por qué Sudáfrica aparece identificada como RSA en gráficos, tablas y transmisiones oficiales.

Sudáfrica viene de perder ante México por 2-0 en su debut en el Mundial 2026 y el nivel que mostró el equipo no fue bueno, pero espera poder mejorar en los próximos partidos. Desde las 10:00 hs de la CDMX, el equipo africano se juega su permanencia en el torneo ante República Checa por la segunda jornada de la fase de grupos.

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Una victoria lo deja con chances serias de clasificar entre los mejores terceros o incluso soñar con un segundo puesto en el Grupo A. Sin embargo, una nueva derrota complicaría por completo sus aspiraciones y lo dejaría prácticamente eliminado de la Copa del Mundo.

Durante las transmisiones oficiales, las tablas de posiciones y los gráficos televisivos, muchos aficionados se preguntan porque Sudáfrica aparece identificada con las siglas “RSA” en lugar de “SA” o alguna abreviatura similar.

La explicación tiene que ver con la denominación oficial del país a nivel internacional. La FIFA, al igual que otros organismos deportivos, utiliza códigos específicos para identificar a cada selección participante en cada una de sus competencias.

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¿Por qué Sudáfrica aparece como RSA en el Mundial 2026?

RSA son las siglas de República de Sudáfrica. Esta abreviatura oficial se utiliza en torneos deportivos internacionales. Por ese motivo, en el Mundial 2026 la selección sudafricana figura como RSA en marcadores, alineaciones, estadísticas y tablas de posiciones.

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