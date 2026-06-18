Atento, México: La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026 EN VIVO

La Selección Mexicana tiene la chance de sellar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 este jueves ante Corea del Sur. El empate entre República Checa y Sudáfrica en el primer turno dejó al Tri en una posición inmejorable, tanto así que podría llegar a la última jornada con el boleto en su poder.
México llega a la Fecha 2 como líder, igualado en puntos con su rival de turno. Por eso, incluso un empate lo encamina a la instancia de eliminación directa, ya que llegaría a su último partido del Grupo A con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.
Sudáfrica y República Checa empataron en el Estadio Atlanta (Getty Images)
La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026
¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?
- 18 de junio (HOY): México vs. Corea del Sur
- 24 de junio: República Checa vs. México
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En síntesis
- México clasificaría a 16avos si empata o gana este 18 de junio ante Corea.
- El empate entre República Checa y Sudáfrica deja al Tri como líder del Grupo A.
- El último partido de la fase de grupos para México será el 24 de junio.