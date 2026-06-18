Atento, México: La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026 EN VIVO

El Tri pondrá un paso en 16avos de final si no pierde con Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

La Selección Mexicana tiene la chance de sellar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 este jueves ante Corea del Sur. El empate entre República Checa y Sudáfrica en el primer turno dejó al Tri en una posición inmejorable, tanto así que podría llegar a la última jornada con el boleto en su poder.

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México llega a la Fecha 2 como líder, igualado en puntos con su rival de turno. Por eso, incluso un empate lo encamina a la instancia de eliminación directa, ya que llegaría a su último partido del Grupo A con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.

Sudáfrica y República Checa empataron en el Estadio Atlanta (Getty Images)

La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

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¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?

18 de junio (HOY): México vs. Corea del Sur

24 de junio: República Checa vs. México

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