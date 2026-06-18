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Mundial 2026

Atento, México: La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026 EN VIVO

El Tri pondrá un paso en 16avos de final si no pierde con Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Sudáfrica, México, Corea del Sur y República Checa luchan por la clasificación en el Grupo A
© Getty ImagesSudáfrica, México, Corea del Sur y República Checa luchan por la clasificación en el Grupo A

La Selección Mexicana tiene la chance de sellar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 este jueves ante Corea del Sur. El empate entre República Checa y Sudáfrica en el primer turno dejó al Tri en una posición inmejorable, tanto así que podría llegar a la última jornada con el boleto en su poder.

México llega a la Fecha 2 como líder, igualado en puntos con su rival de turno. Por eso, incluso un empate lo encamina a la instancia de eliminación directa, ya que llegaría a su último partido del Grupo A con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.

Sudáfrica y República Checa empataron en el Estadio Atlanta (Getty Images)

Sudáfrica y República Checa empataron en el Estadio Atlanta (Getty Images)

La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?

  • 18 de junio (HOY): México vs. Corea del Sur
  • 24 de junio: República Checa vs. México
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¿Juega Heung-Min Son? Las alineaciones confirmadas de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

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¿En qué posición clasifica México a 16avos de final?

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En síntesis

  • México clasificaría a 16avos si empata o gana este 18 de junio ante Corea.
  • El empate entre República Checa y Sudáfrica deja al Tri como líder del Grupo A.
  • El último partido de la fase de grupos para México será el 24 de junio.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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