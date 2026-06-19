Profundiza el perfil del juez que estará a cargo de un cruce muy caliente en el cierre de la jornada del viernes.

De los cuatro juegos estipulados para este viernes 19 de junio, el Turquía vs. Paraguay será el más pasional de todos ellos. Es un juego a todo o nada, donde si un equipo pierde sabe que se queda fuera de competencia. El formato del Mundial 2026 es traicionero y este enfrentamiento será trascendental para definir el Grupo D.

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Para estar al frente de un cruce internacional que tendrá tantos matices, la organización designó a Iván Arcides Barton Cisneros como árbitro principal, más conocido como Iván Barton. En la consideración interna de la FIFA, se trata de uno de los más confiables y con más temple de la Casa Madre, y de allí su elección para este juego.

Iván Bartón es un réferi nacido en El Salvador, más precisamente en la ciudad de Santa Ana, el 27 de enero de 1991. Llega a la cita mundialista con 35 años de edad. Quienes siguen los torneos de la CONCACAF, tanto a nivel clubes como selección, ya lo tendrán visto: es un habitué de esos torneos, donde es tenido en cuenta por su nacionalidad.

El responsable de Turquía vs. Paraguay es árbitro internacional FIFA desde 2018 y lleva ocho años dirigiendo en la elite. El Mundial 2026 es su segunda Copa del Mundo consecutiva tras haber estado en Qatar 2022. Allí tuvo en sus manos duelos como Brasil-Suiza, Inglaterra-Senegal y Alemania-Japón, por lo que tiene experiencia en partidos grandes.

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Además de la Copa Mundial de la FIFA pasada, Iván Barton tuvo participación en el último Mundial de Clubes de la FIFA, con injerencia en encuentros de alto calibre. Es un colegiado probado en encuentros difíciles, por lo que es un perfil acorde a lo que se le vendrá en Turquía-Paraguay. El ojo estará puesto de cerca en el arbitraje del salvadoreño.

Iván Barton en el último Mundial de Clubes [Foto: Getty]

Una curiosidad sobre el réferi del juego de esta noche es que, por fuera de la dirección de partidos, es licenciado en Ciencias Químicas, saliendo del rótulo habitual del juez de futbol. Incluso, llegó a ser durante un lapso breve docente universitario en el rubro en el que se recibió. Sin embargo, cuando tuvo que elegir una sobre otra por los tiempos cruzados, se volcó de lleno en el arbitraje.

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Terna arbitral de Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026:

Árbitro principal: Iván Arcides Barton Cisneros.

Iván Arcides Barton Cisneros. Asistente 1: David Morán

David Morán Asistente 2: Henry Pupiro

Henry Pupiro Cuarto oficial: Oshane Nation

Oshane Nation Árbitro asistente de reserva: Caleb Wales.

Caleb Wales. VAR: Khamis Mohammed Al Marri.

Datos del partido Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026:

Partido: Turquía vs. Paraguay.

Turquía vs. Paraguay. Competencia: Copa Mundial de la FIFA 2026.

Copa Mundial de la FIFA 2026. Fase: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: D.

D. Fecha: viernes 19 de junio de 2026.

viernes 19 de junio de 2026. Horario: 21:00 horas (Centro de México).

21:00 horas (Centro de México). Estadio: Levi’s Stadium, Santa Clara, California, Estados Unidos.

Levi’s Stadium, Santa Clara, California, Estados Unidos. Transmisión en México: ViX Premium, por el Pase Mundial.

ViX Premium, por el Pase Mundial. Contexto de tabla: Turquía 3° con 0 puntos; Paraguay 4° con 0 puntos.

En síntesis:

Iván Arcides Barton Cisneros será el árbitro principal del Turquía vs. Paraguay del Grupo D del Mundial 2026.

será el árbitro principal del Turquía vs. Paraguay del Grupo D del Mundial 2026. La designación marca el inicio de la segunda participación mundialista de Barton tras Qatar 2022.

de Barton tras Qatar 2022. El partido se juega hoy, viernes 19 de junio, a las 21.00 horas de México en el Levi’s Stadium de Santa Clara.