Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio y dónde ver en México

Cuatro partidos clave nos esperan este viernes 19 de junio en el Mundial 2026. La actividad arranca con el duelo entre Estados Unidos y Australia en Seattle, pero más tarde aparecerán otras naciones importantes como Escocia, Marruecos, Brasil, Haití, Turquía y Paraguay. Será la continuidad de la Jornada 2 de la Fase de Grupos, después de lo que fue el inicio de la misma en el día de ayer.
Encuesta¿Quién liderará el Grupo C de la Copa del Mundo 2026?
¿Quién liderará el Grupo C de la Copa del Mundo 2026?
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PARTIDOS DEL VIERNES 19 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Brasil vs. Haití (Grupo C)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 21:00-21:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00-20:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00-18:30 horas | Canal 5, Azteca 7, Canal 9, TUDN y ViX Premium
- Colombia: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00-02:30 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 00:00 horas (madrugada sábado) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas (viernes) | ViX Premium
- Colombia: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas (sábado) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET viernes) | FOX, FS1, Peacock