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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio y dónde ver en México

Turquía y Paraguay cerrarán la actividad de una jornada que espera por cuatro partidos correspondientes al Grupo C y D del Mundial 2026.

Turquía vs. Paraguay, un duelo de necesitados en el Grupo D del Mundial 2026
© Getty ImagesTurquía vs. Paraguay, un duelo de necesitados en el Grupo D del Mundial 2026

Cuatro partidos clave nos esperan este viernes 19 de junio en el Mundial 2026. La actividad arranca con el duelo entre Estados Unidos y Australia en Seattle, pero más tarde aparecerán otras naciones importantes como Escocia, Marruecos, Brasil, Haití, Turquía y Paraguay. Será la continuidad de la Jornada 2 de la Fase de Grupos, después de lo que fue el inicio de la misma en el día de ayer.

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¿Quién liderará el Grupo C de la Copa del Mundo 2026?

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PARTIDOS DEL VIERNES 19 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Escocia vs. Marruecos (Grupo C)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Brasil vs. Haití (Grupo C)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00-21:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00-20:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00-18:30 horas | Canal 5, Azteca 7, Canal 9, TUDN y ViX Premium
  • Colombia: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00-02:30 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

  • Argentina: 00:00 horas (madrugada sábado) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas (viernes) | ViX Premium
  • Colombia: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 06:00 horas (sábado) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET viernes) | FOX, FS1, Peacock
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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