Se confirmó la lesión del mediocampista canadiense en el duelo entre los Canucks y los Granates por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo B del Mundial 2026, Canadá no tuvo piedad y goleó 6-0 a Qatar para retomar el rumbo en la zona. Más allá de la alegría, fue un hecho histórico ya que ganó su primer partido mundialista con una actuación colectiva para el recuerdo.

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Con anotaciones de Jonathan David por triplicado, Cyle Larin, Nathan Saliba y Mohammed Mani en contra, los Canucks borraron del campo de juego a los asiáticos que, tras un heroico empate ante Suiza, sucumbieron ante la voracidad de uno de los anfitriones.

Sin embargo, no todo fue alegría para el conjunto rojiblanco. Y es que a los 50 minutos de partido, el futbolista Assim Madibo golpeó a Ismael Koné y lo lesionó de una manera que impactó a todos los presentes en el campo de juego. Pese a que no hubo intención de lastimaR, el jugador fue expulsado por el exceso de violencia.

🚨🇨🇦 Understand Canada midfielder Ismael Koné has suffered fractured fibula and tibia fracture as well.



He’s now in the hospital with his mother Suzanne, supporting ahead of surgery.



Koné could be out for 4-5 months, World Cup over.



Madibo went to apologize in dressing room. pic.twitter.com/6ZcfzlmpXN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

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Las imágenes se viralizaron rápidamente y los aficionados del futbol comentaron el tema en redes sociales. Ahora, el periodista Fabrizio Romano reveló a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter, qué tipo de lesión tiene el jugador y cuánto tiempo estará afuera de las canchas.

Así lo comentó: “El centrocampista canadiense Ismael Koné sufrió una fractura de peroné y tibia. Se encuentra hospitalizado junto a su madre, Suzanne, quien lo acompaña antes de la cirugía. Koné podría estar de baja entre 4 y 5 meses, tras el fin del Mundial. Madibo fue a disculparse en el vestuario“.

#WATCH: In the 52nd minute, Canadian midfielder Ismaël Koné was stretchered off the field with an injury to his left leg. Assim Madibo was assessed a red card on the play, leaving Qatar with nine men.



LIVE UPDATES: https://t.co/teZy18kp5p pic.twitter.com/vaGYBCLrtm — CTV News (@CTVNews) June 19, 2026

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¿Cuándo y contra quién juega Canadá por el Mundial 2026?

En el marco de la Jornada 3 del Grupo B, el equipo rojiblanco tendrá su cierre en la zona y enfrentará a Suiza el próximo miércoles 24 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de Vancouver, la casa de Vancouver Whitecaps.

En síntesis