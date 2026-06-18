El portero de Corea del Sur tuvo un error que le dio el balón a Luis Romo para el primer gol de México.

En el minuto 50 del partido, recién comenzado el segundo tiempo apareció México para ponerse arriba en el marcador. Justo cuando la afición pedía la salida de Luis Romo por el mal tiempo que estaban pasando en la primera mitad, cuando el jugador de las Chivas apareció en el Estadio Guadalajara para colgar el gol del Tricolor.

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El gol de Luis Romo y error de Seunnggyu Kim

Y es que un error grave de Seunnggyu Kim le permitió el 1-0 a México; el arquero coreano ya tenía el balón en sus manos. Después de quitarles la pelota a los nacionales, el esférico se le resbaló de las manos y muy atento estaba Romo, quien sólo picó con el pie para poder marcar la anotación que abriera el marcador.

¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽



Romo apareció ¡Romo hace estallar el estadio!



¡VAMOOOSSS, CARAAAJOOOO!



🇲🇽¡Cercaaaaaaa Quiñones!🔥

Se salvo Corea#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/e1WksCSzW1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

El futbolista rojiblanco era una de las opciones que decidió meter en este partido Javier Aguirre a cambio de Álvaro Fidalgo, los seguidores Incondicionales no estaban muy seguros de que esa decisión fuera la correcta y después del primer tiempo se exigía su salida. Sin embargo, apareció en el momento más inesperado del duelo.

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En síntesis