¿Dónde y en qué estadio juegan República Checa vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026?

Después de haber jugado en México, República Checa y Sudáfrica volaron hacia Estados Unidos para disputar la Jornada 2 del Mundial 2026.

La Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 está comenzando. República Checa y Sudáfrica se enfrentan HOY jueves 18 de junio en los Estados Unidos con el objetivo claro de sumar puntos por primera vez en su zona. Vienen de perder contra Corea del Sur y México, respectivamente, y saben que esta es una oportunidad de oro si quieren aspirar a pasar de ronda la semana que viene.

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Los dirigidos por Miroslav Koubek buscarán imponerse desde el juego aéreo, aprovechando además los importantes nombres que tiene en su plantilla con el liderazgo ofensivo de Patrik Schick. Por el lado de los Bafana Bafana, en primera instancia intentarán quitarse de encima la presión de marcar el primer gol en esta edición del campeonato y posteriormente luchar por sumar unidades. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será anfitrión de este vibrante encuentro.

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Detalles del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta espera por el inicio de la Jornada 2 del Mundial 2026 (Getty Images)

El recinto fue inaugurado el 26 de agosto de 2017, demostrando ser uno de los más modernos de toda la Copa del Mundo 2026. Con capacidad exacta, según FIFA, para 68.239 espectadores, el habitual hogar de Atlanta United en la Major League Soccer está listo para recibir el partido entre checos y sudafricanos.

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El costo de construcción estuvo cercano a 1.6 billones de dólares, siendo la empresa Georgia World Congress Center Authority la propietaria del inmueble. ¿Su característica más llamativa? No es la pantalla circular de 360 grados que rodea la abertura central, sino el techo retráctil formado por ocho paneles, con forma de pétalos, que puede abrirse o cerrarse en tal solo ocho minutos.

Todos los partidos del Mundial 2026 en Atlanta

Lunes 15 de junio: España 0-0 Cabo Verde (Grupo H)

Jueves 18 de junio: República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)

Domingo 21 de junio: España vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Miércoles 24 de junio: Marruecos vs. Haití (Grupo C)

Sábado 27 de junio: Uzbekistán vs. RD Congo (Grupo K)

Miércoles 1 de julio: 16avos de Final (con equipos a definir)

Martes 7 de julio: 8vos de Final (con equipos a definir)

Miércoles 15 de julio: Semifinal (con equipos a definir)

En síntesis

18 de junio: la República Checa de Patrik Schick enfrenta a Sudáfrica en Atlanta.

la República Checa de Patrik Schick enfrenta a Sudáfrica en Atlanta. 68.239 espectadores es la capacidad que tiene el Mercedes-Benz Stadium para este encuentro.

es la capacidad que tiene el Mercedes-Benz Stadium para este encuentro. 1.6 billones de dólares fue el costo de construcción del recinto inaugurado en 2017.