La Selección se clasificó a la próxima ronda de la Copa del Mundo y este es su panorama para lo que viene.

México sacó adelante una parada de altísima complejidad y festejó con su gente en Guadalajara: venció por 1-0 a Corea del Sur, mantiene puntaje ideal y cumplió el objetivo inicial. Con su segundo triunfo consecutivo en el Mundial 2026, el ‘Tri’ se clasificó a 16avos de final y mantiene más vivo que nunca el sueño de ser campeón por primera vez.

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En un partido para el infarto, la Selección Mexicana logró una trabajada victoria en el Estadio Akron: Luis Romo anotó el único gol del encuentro. Tras un osotote increíble del portero de Corea del Sur, que se le escapó el balón de las manos, el volante la empujó con el arco libre. Así, señaló la diferencia mínima en el marcador de la segunda fecha.

Con este resultado, México se aseguró el liderazgo del Grupo A del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre llegó a 6 puntos tras ganar sus dos compromisos, y observa a todos desde arriba. Corea del Sur quedó en el segundo puesto con 3 unidades, mientras que República Checa y Sudáfrica quedaron tercero y cuarto con 1 solo punto.

Por Romo, México está en dieciseisavos [Foto: Getty]

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¿Cuál será el rival de México en 16avos de final del Mundial 2026?

Tal como indica el reglamento de esta Copa del Mundo, al haber terminado 1° del Grupo A, el contendiente del ‘Tri’ será un tercero, que puede ser el 3° del grupo C, E, F, H o I. Ese tercero todavía no está definido, sino que será determinado de acuerdo a los resultados de la última jornada y a los puntos y el orden con los que termine cada zona.

Actualmente, estos son los equipos que hoy están terceros en esas zonas, de donde podría salir el contrincante de la Selección Mexicana en 16avos:

3° del Grupo C al día de hoy – Brasil .

. 3° del Grupo E al día de hoy – Ecuador .

. 3° del Grupo F al día de hoy – Países Bajos .

. 3° del Grupo H al día de hoy – España .

. 3° del Grupo I al día de hoy – Senegal.

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De estos cinco grupos del Mundial 2026, al finalizar la tercera jornada, el mejor tercero de estos grupos será el oponente de México. Así lo indica la normativa oficial de FIFA para esta edición de la competencia.

¿Cuándo y dónde juega México los 16avos de final del Mundial 2026?

El ‘Tri’ disputará su partido de la próxima ronda el próximo martes 30 de junio, con horario a confirmar, ante el 3° del C, E, F, H o I, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde la Selección jugó en la primera jornada y donde jugará también la tercera fecha.