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MUNDIAL 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO México 0-0 Corea del Sur vía Vix Premium por el Mundial 2026: Se conforman con el empate

Revisa los momentos más destacados del duelo que enfrentará a uno de los anfitriones contra quienes buscan dar la gran sorpresa del día.

¿El empate les sirve a ambos?

Sin profundidad ofensiva, la igualdad parece que es lo que les queda más cómodo a ambas selecciones.

28' No se atacan

México y Corea del Sur se reparten el balón sin generar mayores situaciones de peligro.

Momento del cooling break

Tiempo para refrescar ideas y tomar un pequeño descanso.

¡Lo tuvo México!

20' Quiñones llegó para cabecear luego de un centro del Piojo Alvarado y gran respuesta del portero surcoreano. Todo sigue 0-0.

17' Milagrosa salvada

Edson Álvarez evitó de manera milagrosa el primero de Corea del Sur. Le sacó en la línea el tiro a Son. La jugada fue anulada por fuera de juego.

Comienzo friccionado

15' Ni México ni Corea ceden la mitad de la cancha. Pocas llegadas a las áreas.

México busca en el inicio

10' No domina el balón, pero tuvo las aproximaciones más claras en el comienzo. Se miden ambos

Primera polémica del día

5' Luis Romo acusó un pisotón que fue solo tarjeta amarilla. ¿Era para roja?

Inició el partido

México y Corea del Sur ya se están enfrentando en el Estadio Akron de Guadalajara.

Equipos a la cancha

México y Corea del Sur saltaron al campo de juego. Momento de himnos antes del silbatazo inicial.

¿Quién es el árbitro del encuentro?

  • Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Asistente 1: Carlos Javier Barreiro Jara (Uruguay)
  • Asistente 2: Nicolás Alfredo Tarán Méndez (Uruguay)
  • Cuarto árbitro: Andrés José Rojas Noguera (Colombia)
  • VAR: Leodán Frankin González Cabrera (Uruguay)

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

Estas son las opciones para sintonizar el encuentro en México:

  • TUDN (televisión)
  • Canal 5 (televisión)
  • Azteca 7 (televisión)
  • Pase Mundial de ViX Premium (streaming)
  • Azteca Deportes Network (streaming)
  • Azteca Deportes App (streaming)

¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo?

La salida del Maguito generó sorpresa entre los aficionados. Conoce el motivo de la ausencia del centrocampista, que se queda fuera por decisión táctica.

Todo confirmado en Corea del Sur

La alineación de los asiáticos para enfrentar a México:

  • Seung-Gyu Kim
  • Han-beom Lee
  • Kim Min-Jae
  • Kim Moon-hwan
  • Young-woo Seol
  • Lee Jin-hyuk
  • In-beom Hwang
  • Seung-Ho Paik
  • Lee Kang-in
  • Lee Jae-Sung
  • Heung-Min Son

Se confirmó la alineación de México

Así saldrá el Tri para enfrentar a Corea del Sur:

  • Raúl Rangel
  • Jorge Sánchez
  • Edson Álvarez
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Luis Romo
  • Erik Lira
  • Brian Gutiérrez
  • Roberto Alvarado
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones

¿Dónde se juega el partido?

México y Corea del Sur se enfrentarán en el Estadio Akron de Guadalajara y no el Estadio Azteca.

Bienvenidos a la cobertura de México vs. Corea del Sur

A partir de este momentos, vivirás todos los detalles sobre de un encuentro que busca el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026.

México y Corea del Sur se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara.
© GETTY IMAGESMéxico y Corea del Sur se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara.

Se viene un partido que promete definir muchas cosas para el futuro del Mundial 2026. México se enfrenta a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara y la ansiedad se palpa en el aire, porque se trata de un compromiso que puede darle el pase a la próxima instancia a quien se quede con los tres puntos.

Aquí, podrás vivir en exclusiva los detalles del encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A. Tras lo que fue el empate entre República Checa y Sudáfrica en el inicio de la jornada, está todo listo para vivir una fiesta mexicana.

Lucas Lescano
Lucas Lescano
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