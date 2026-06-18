Se viene un partido que promete definir muchas cosas para el futuro del Mundial 2026. México se enfrenta a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara y la ansiedad se palpa en el aire, porque se trata de un compromiso que puede darle el pase a la próxima instancia a quien se quede con los tres puntos.
Aquí, podrás vivir en exclusiva los detalles del encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A. Tras lo que fue el empate entre República Checa y Sudáfrica en el inicio de la jornada, está todo listo para vivir una fiesta mexicana.