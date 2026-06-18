A partir de este momentos, vivirás todos los detalles sobre de un encuentro que busca el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026.

México y Corea del Sur se enfrentarán en el Estadio Akron de Guadalajara y no el Estadio Azteca.

La salida del Maguito generó sorpresa entre los aficionados. Conoce el motivo de la ausencia del centrocampista , que se queda fuera por decisión táctica.

México y Corea del Sur ya se están enfrentando en el Estadio Akron de Guadalajara.

10' No domina el balón, pero tuvo las aproximaciones más claras en el comienzo. Se miden ambos

QUÉ SALVADA, EDSON 👏 Habia fuera de lugar, pero el Machín corrió y sacó el balón en la línea #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🏆 pic.twitter.com/8slVzzJ1r4

Edson Álvarez evitó de manera milagrosa el primero de Corea del Sur. Le sacó en la línea el tiro a Son . La jugada fue anulada por fuera de juego.

Sin profundidad ofensiva, la igualdad parece que es lo que les queda más cómodo a ambas selecciones.

Revisa los momentos más destacados del duelo que enfrentará a uno de los anfitriones contra quienes buscan dar la gran sorpresa del día.

Se viene un partido que promete definir muchas cosas para el futuro del Mundial 2026. México se enfrenta a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara y la ansiedad se palpa en el aire, porque se trata de un compromiso que puede darle el pase a la próxima instancia a quien se quede con los tres puntos.

Aquí, podrás vivir en exclusiva los detalles del encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A. Tras lo que fue el empate entre República Checa y Sudáfrica en el inicio de la jornada, está todo listo para vivir una fiesta mexicana.