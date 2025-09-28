En menos de una hora, se confirmaron dos refuerzos en Warriors para la próxima temporada NBA

La eterna y angustiante espera por fin terminó. En menos de una hora, los Warriors pasaron de ser el único equipo que no había hecho un solo movimiento en la agencia libre de la NBA a confirmar dos refuerzos para la temporada 2025-26.

El gran responsable que Golden State Warriors no hubiera podido confirmar refuerzos era Jonathan Kuminga. El alero no ha aceptado la oferta que le hizo el equipo de San Francisco por tres años y $75 millones de dólares porque el último año del contrato tiene una opción de equipo y no para que el jugador la haga efectiva.

La situación de Kuminga limitaba el presupuesto salarial de los Warriors para incorporar jugadores, pero parece que esto ya se empezó a resolver. ¿El motivo? Shams Charania, el periodista que da las noticias bomba en la NBA, confirmó el primer refuerzo estrella de Golden State para Stephen Curry.

Luego de confirmarse que Al Horford firmó un contrato por varios años con Golden State Warriors luego de jugar siete temporadas en Boston Celtics y ser campeón de la NBA en 2024, no alcanzó a pasar una hora cuando se confirmó un segundo refuerzo para Jimmy Butler y compañía.

Los 2 refuerzos que se confirmaron en Warriors en menos de una hora

Los dos primeros refuerzos confirmados en Warriors. (Foto: Getty Images)

Con Al Horford confirmado, llegó el turno de un viejo conocido. “De’Anthony Melton y los Warriors también han confirmado su compromiso mutuo”, publicó el periodista Brett Siegel, del portal ‘Clutch Points’. El escolta ya había jugado seis partidos en la temporada pasada con Golden State, pero luego de sufrir la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda fue intercambiado en el traspaso que trajo a Dennis Schroder al equipo de San Francisco.

Día y hora del debut de Golden State Warriors en la temporada NBA 2025-26

Una vez más, la NBA confirmó a Stephen Curry en el primer día del inicio de una nueva temporada. Golden State Warriors debuta contra Los Angeles Lakers el martes 21 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena.