“Ha firmado un contrato multianual”: Se confirmó el primer refuerzo estrella de Warriors para Curry

La espera para que los hinchas de los Warriors conocieran al primer refuerzo estrella por fin terminó. Luego de permanecer casi toda la agencia libre como el único equipo sin hacer un solo movimiento, el periodista que da las noticias bomba en la NBA confirmó el compañero estrella que tendrá Stephen Curry en la temporada 2025-26.

Uno de los grandes problemas de Golden State Warriors durante la temporada pasada fue no tener a un hombre grande que marcara diferencia defendiendo el poste bajo y contribuyendo en ataque. A Draymond Green le tocó cumplir esta función, no lo hizo nada mal, pero ahora llegó el dueño de esa posición.

Luego de la salida de Kevon Looney, los Warriors pasaron a tener a Quinten Post y Trayce Jackson Davis como los únicos pívots naturales que estaban disponibles para la temporada 2025-26, así que era más que necesario reforzar esta posición. Jimmy Butler y Curry ahora tendrán a un nuevo compañero que ya supo ser campeón de la NBA.

Golden State Warriors no había podido confirmar refuerzos porque estaban a la espera de saber qué pasaba con la situación de Jonathan Kuminga, a quien le ofrecieron un contrato por tres años y $75 millones de dólares con una opción de equipo para ese tercer y último año. Esto parece que ya se solucionó porque ya llegó el primer refuerzo estrella para Stephen Curry y compañía.

Se confirmó el primer refuerzo estrella de Warriors para Curry

Al Horford y Stephen Curry serán compañeros en Warriors. (Foto: Getty Images)

“Última hora: El agente libre Al Horford ha firmado un contrato multianual con los Golden State Warriors, según informa a ESPN el agente Jason Glushon. Tras siete de los últimos nueve años en Boston y ganar el título de 2024, Horford iniciará su decimonovena temporada en la NBA como pívot titular de los Warriors“, publicó Shams Charania, de ESPN.

Los números de Al Horford: El nuevo jugador de Golden State Warriors

Al Horford, de 39 años, llega a los Warriors con la experiencia de llevar 18 años en la NBA con un promedio por juego de 12.9 puntos y 37.7 por ciento de efectividad en triples. Fue campeón de la NBA con Boston Celtics 2024, ha sido cinco veces All-Star y promedia por partido en Finales 10 puntos y 7.5 rebotes.