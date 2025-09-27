Uno de los jugadores que marcó un antes y un después en la NBA y que quedará para siempre en la historia del deporte es nada más y nada menos que Stephen Curry, estrella y emblema de los Golden State Warriors. A lo largo de los años, el base estadounidense rompió récords, conquistó títulos y se consolidó como una leyenda viviente dentro de las duelas.

No hay dudas de que Curry transformó por completo el juego. Su dominio desde el tiro de tres puntos revolucionó la manera de jugar en la NBA, obligando a todos los equipos a adaptarse a un estilo mucho más abierto y ofensivo. Gracias a él, hoy los triples se convirtieron en el recurso principal de la mayoría de las franquicias.

Curry jugando para Warriors (Getty Images)

Sin embargo, en las últimas horas Scottie Pippen volvió a ser noticia al hablar sobre Curry y las diferencias entre la NBA de su época y la actual. En diálogo con Marca, el histórico de los Chicago Bulls dejó frases muy picantes que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

El duro análisis de Pippen sobre Curry y las reglas de los 90

Al ser consultado sobre la histórica campaña de 72-10 que tuvieron los Bulls en 1996 y la de 73-9 de los Warriors en 2016, Pippen no dudó en marcar diferencias entre ambas épocas. “Depende de las reglas. Si juegas con las reglas de hoy, sería una cosa. Pero con las reglas de los 90, Curry no sería el mismo. Si jugáramos en su época, sería como jugar en libertad: nadie te agarra, nadie te detiene. No sé quién ganaría”, aseguró.

El excompañero de Michael Jordan fue todavía más allá al explicar por qué cree que los Warriors hubieran tenido complicaciones frente a su generación. “No estábamos preparados para lanzar de 25 a 50 triples por partido. Probablemente ganarían en ese sentido, porque tienen a dos de los mejores tiradores, como Steph y Klay. Pero jugamos físico, defendimos con fuerza. Hicimos que los equipos anotaran solo 75 u 80 puntos. Hoy en día, eso es casi imposible”.

Por último, Pippen también dejó un mensaje sobre otras figuras actuales de la liga. Según él, no solo Curry, sino también estrellas como Nikola Jokic y Luka Doncic podrían no haber alcanzado el mismo nivel de éxito en los años 90. Si bien reconoció que la puntería y la confianza de Curry lo convierten en un jugador único, insistió en que las reglas de su época habrían cambiado por completo el desarrollo de sus carreras.