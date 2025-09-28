Con 6 palabras: Stephen Curry había elogiado a Al Horford antes de su llegada a Golden State Warriors

La espera terminó y Golden State Warriors finalmente hizo su gran movimiento. Al Horford, uno de los pívots más respetados de la NBA, dejó a Boston Celtics para sumarse al equipo de la Bahía de cara a la temporada 2025-26. Sin embargo, antes de que el fichaje se concretara, Stephen Curry ya había dejado un mensaje que funcionó como una clara señal para los despachos de la franquicia.

La necesidad era evidente. Golden State venía de quedarse a tres triunfos de las Finales del Oeste sin un interno dominante que complementara a Draymond Green. La partida de Kevon Looney a New Orleans Pelicans profundizó la urgencia y convirtió la búsqueda de un hombre grande en una prioridad absoluta.

Los elogios de Stephen Curry a Al Horford

En ese escenario, Horford apareció como el objetivo perfecto. Campeón con Boston en 2024, el dominicano llegaba a la agencia libre con promedios de 12.9 puntos y 7.9 rebotes a lo largo de su carrera, además de una reputación de líder silencioso y jugador de impacto inmediato. A sus 38 años, sigue ofreciendo experiencia y capacidad para marcar diferencias en los dos costados de la cancha.

Durante las negociaciones, el periodista Anthony Slater, de The Athletic, le preguntó a Curry por la posibilidad de sumar al veterano. La respuesta del dos veces MVP fue corta, pero contundente: “Es un campeón, un gran jugador”. Seis palabras que, en pleno mercado, sonaron como una invitación abierta a la gerencia para cerrar el trato cuanto antes.

Hoy, ese deseo es realidad. Con Horford en el plantel, los Warriors suman tamaño, inteligencia y la cuota de experiencia que les faltaba para volver a pelear de igual a igual por el trono del Oeste. La presión de Curry tuvo efecto y Golden State finalmente consiguió el refuerzo que necesitaba para soñar en grande.

