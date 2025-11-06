Es tendencia:
¿James Harden y Kawhi Leonard jugarán está noche en Suns vs. Clippers por la NBA?

Phoenix Suns recibe a Los Angeles Clippers en el único partido del 6 de noviembre por la Temporada Regular.

Por Leandro Barraza

James Harden y Kawhi Leonard en Los Angeles Clippers
© GETTY IMAGESJames Harden y Kawhi Leonard en Los Angeles Clippers

La NBA solamente tendrá un partido este jueves 6 de noviembre. Phoenix Suns recibirá a Los Angeles Clippers en el PHX Arena por la Temporada Regular, un encuentro que se presenta como atractivo por los jugadores que hay en ambas plantillas, pero que a su vez contará con ausencias de peso.

El ataque de los Clippers tiene como protagonistas a Kawhi Leonard y James Harden. Sin embargo, ninguno de los dos estará disponible para el choque de esta noche frente a Phoenix Suns en Arizona. A continuación, conoce los motivos de sus bajas para el duelo que comenzará a las 20:00 hs (centro de México).

¿Por qué no juegan James Harden y Kawhi Leonard en Suns vs. Clippers?

Tanto James Harden como Kawhi Leonardo fueron oficialmente descartados durante la jornada del miércoles. En el caso de Harden, no será parte del encuentro de esta noche por “motivos personales”; mientras que Leonard se está recuperando de una lesión de tobillo que ya lo dejó afuera del choque con Oklahoma City Thunder.

Kawhi Leonard y James Harden en Los Angeles Clippers (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • El único partido de la NBA del jueves 6 de noviembre es entre Phoenix Suns y Los Angeles Clippers.
  • El jugador de los Clippers, Kawhi Leonard, fue descartado por una lesión de tobillo sufrida previamente.
  • James Harden tampoco jugará contra los Suns en PHX Arena por “motivos personales”.
leandro barraza
Leandro Barraza
