¿Revolución en la NBA? Los equipos que siguen de cerca la posible salida de Ja Morant de Memphis Grizzlies

Ja Morant podría estar viviendo sus últimos meses como jugador de los Memphis Grizzlies en la NBA. Según distintos reportes, la estrella del equipo habría tomado la decisión de buscar una salida debido al desgaste en su relación con el cuerpo técnico y, posiblemente, también con parte de la directiva. Aunque todavía no hay una solicitud formal de traspaso, todo apunta a que el base estaría evaluando seriamente su futuro fuera de Tennessee.

Las franquicias que sueñan con Ja Morant

En medio de esta situación, ya comenzaron a sonar los primeros interesados. Minnesota Timberwolves y Sacramento Kings habrían manifestado su intención de seguir de cerca el caso de Morant, atentos a cualquier movimiento que abra la puerta a una negociación. Ambas franquicias buscan reforzar sus perímetros con una figura capaz de cambiar el rumbo de un partido, y el perfil del explosivo base encaja perfectamente en ese objetivo.

Fuentes cercanas a la liga aseguran que, en caso de quedar disponible, Morant sería uno de los jugadores más codiciados del mercado. Minnesota vería en él una oportunidad para potenciar su ofensiva junto a Anthony Edwards, mientras que los Kings consideran que su llegada podría formar un equipo de lujo junto a DeMar DeRozan y Zach LaVine.

Ja Morant estaría contemplando la posibilidad de abandonar Memphis Grizzlies. (GETTY IMAGES)

Por ahora, Memphis se mantiene en silencio y evita referirse públicamente al tema. Sin embargo, el malestar de Morant con la estructura del equipo se habría acentuado en los últimos meses, lo que hace pensar que una separación podría ser cuestión de tiempo.

Si bien aún no hay plazos concretos, varios analistas de la NBA coinciden en que la próxima temporada baja podría marcar el punto de quiebre definitivo. Ja Morant, una de las figuras más talentosas y mediáticas de la liga, podría abrir un nuevo capítulo en su carrera lejos de los Grizzlies, mientras dos franquicias del Oeste observan cada paso con gran atención.