¿Juega LeBron James? Los quintetos titulares de Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics por la NBA

Todo lo que necesitas saber sobre el choque entre Sixers y Celtics: presente de ambos equipos, horario para México y cómo saltarían a la duela en una nueva edición del clásico del Este.

Este miércoles 11 de noviembre continúa la apasionante actividad de la temporada regular 2026-2027 de la NBA con una nueva edición de una de las rivalidades más emblemáticas de la Conferencia Este. Los Philadelphia 76ers visitan la duela del mítico TD Garden para medirse frente a los Boston Celtics a partir de las 18:30 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto de Filadelfia llega a este compromiso con la consigna de dar un golpe sobre la mesa en territorio hostil y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. La gran noticia para los aficionados es la presencia confirmada de LeBron James, quien se encuentra físicamente al cien por ciento y saltará como titular para coordinar el juego ofensivo y la presencia en la pintura junto a Joel Embiid desde el arranque.

Por su parte, los Celtics afrontan el desafío ante su público con la misión de imponer condiciones desde el perímetro, apoyados en la profundidad de sus alas y la puntería exterior de Jayson Tatum y Paul George para contrarrestar el poderío físico del cuadro visitante.

El quinteto titular de Philadelphia 76ers

Tyrese Maxey

V.J. Edgecombe

Jaylen Brown

LeBron James

Joel Embiid

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El quinteto titular de Boston Celtics

Derrick White

Paul George

Jordan Walsh

Jayson Tatum

Neemias Queta

En sintesis