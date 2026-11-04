¿Juega LeBron James? Los quintetos de Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers por la NBA

El equipo de LeBron James buscará una victoria importante en su visita a Detroit Pistons por una nueva jornada de la NBA.

Este miércoles 4 de noviembre continúa la actividad de la temporada regular 2026-2027 de la NBA con un atractivo cruce de la Conferencia Este. Los Detroit Pistons reciben en la duela del Little Caesars Arena a los Philadelphia 76ers a partir de las 18:00 hs (tiempo del centro de México), en un enfrentamiento clave para ambos en sus aspiraciones de escalar posiciones en la tabla.

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El conjunto de Detroit llega con la misión de hacer valer la localía tras un inicio de campaña exigente. Los dirigidos por el cuerpo técnico de los Pistons buscarán imponer un ritmo físico en el perímetro y apoyarse en la frescura de su cuadro titular para frenar el poderío de los visitantes y dar un golpe de autoridad ante su afición.

Por su parte, los 76ers se presentan en la ciudad de los motores con el objetivo de encadenar victorias fuera de casa y afianzarse entre los puestos protagonistas de su conferencia. Respecto a la presencia de LeBron James, la superestrella se encuentra en óptimas condiciones físicas y formará parte del quinteto inicial para comandar el ataque de Filadelfia desde el salto entre dos.

El quinteto titular de Detroit Pistons

Cade Cunningham

Duncan Robinson

Ausar Thompson

John Collins

Paul Reed

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El quinteto titular de Philadelphia 76ers

Tyrese Maxey

V.J. Edgecombe

Jaylen Brown

LeBron James

Joel Embiid

En sintesis