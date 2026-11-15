Brilla en la NBA, pero recibió duras críticas: “No pasa el balón”

El arranque de temporada en la NBA dejó como una de sus grandes revelaciones el impacto inmediato de Darius Acuff Jr. con los Sacramento Kings. La franquicia californiana le otorgó libertad total al joven base en su primer año como profesional, una confianza que lo catapultó de inmediato a los primeros puestos en intentos de tiros de campo de toda la competición y lo posicionó como la principal referencia ofensiva del equipo.

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Sin embargo, este protagonismo absoluto también despertó serios cuestionamientos entre voces autorizadas del básquetbol estadounidense. El exjugador de la NBA, Michael Beasley, analizó el presente del novato y señaló que debería moderar su volumen de lanzamientos para involucrar mucho más al resto del plantel, coincidiendo así con las advertencias que Draymond Green ya le había realizado durante la pretemporada.

El análisis de un ex NBA sobre Darius Acuff Jr.

Durante su participación en el podcast 3’s and Ones, Beasley fue contundente al aconsejar al talento de Sacramento sobre el peligro de priorizar las estadísticas individuales por encima del juego colectivo: “Draymond tiene toda la razón. Me gustaría verlo lanzar un poco menos porque lo hace muy bien. Y algo que aprendí es que sacrificar dos, tres o cuatro tiros por una asistencia o por un impulso defensivo te lleva más lejos de lo que crees que te llevarán 25 puntos y una derrota”.

ACUFF JR. JOINS LEBRON 👏 In tonight’s action, Darius Acuff Jr. (32 PTS, 10 AST) joined LeBron James (3x) as the only teenagers in NBA history to record 30+ points and 10+ assists in multiple games! https://t.co/VmWshWmQZn — NBA (@NBA) November 9, 2026

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Más allá de su indudable talento anotador, los números actuales reflejan esta tendencia individualista que preocupa a los veteranos de la liga. En sus primeras presentaciones del curso, Acuff Jr. promedia 25,4 puntos por encuentro con un volumen superior a los 19 lanzamientos por noche, pero registra 7,2 asistencias y una efectividad del 41,1% en tiros de campo, cifras que evidencian una dependencia excesiva de su propia mano para resolver las posesiones.

Beasley cerró su reflexión con una advertencia basada en su propia experiencia durante once temporadas en la élite, tras señalar que existe una delgada línea entre transformarse en una estrella ganadora o quedar relegado como un simple anotador de rol. Según explicó el exalero, si el novato logra ganarse el respeto del vestuario al compartir el balón, sus compañeros lo respaldarán en los momentos decisivos de los playoffs. De lo contrario, corre el riesgo de acumular grandes noches individuales sin traducirlas en victorias reales para Sacramento.

En síntesis

Darius Acuff Jr. promedia 25,4 puntos , 7,2 asistencias y 41,5% de efectividad con Sacramento Kings.

promedia , 7,2 asistencias y con Sacramento Kings. Michael Beasley aconsejó a Darius Acuff Jr. moderar sus lanzamientos en el podcast “3’s and Ones” .

aconsejó a moderar sus lanzamientos en el podcast . Draymond Green ya había advertido durante la pretemporada sobre el alto volumen de tiros del novato.