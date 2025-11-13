Nadie quiere oír esta noticia, pero desafortunadamente a alguien siempre le toca. En las últimas horas se confirmó que Bradley Beal sufrió una fuerte lesión que lo marginará de las duelas por toda la temporada de la NBA, en lo que se trata de una baja más que sensible para Los Angeles Clippers.

Publicidad

Publicidad

La desafortunada lesión que sufrió Bradley Beal

El base llegó a California proveniente de los Phoenix Suns y había gran expectativa por el nivel que podía llegar a aportar. Sin embargo, su rendimiento no convenció desde el inicio y ahora las cosas se complicaron todavía más luego de que el base tuviera que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en la cadera que lo tendrá ausente todo lo que resta de año.

De manera clara, los especialistas explicaron que la lesión que sufrió el pasado 9 de noviembre es digna de lo que representa un accidente automovilístico. Sin embargo, son muy optimistas en que todos estos largos meses de recuperación le permitirán reacondicionarse por completo y regresar en el plenitud física el próximo año.

Los Angeles Clippers se quedan sin Bradley Beal para todo lo que resta de año. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En medio de una marcada irregularidad de Kawhii Leonard, quien sufre múltiples dificultades físicas para estar presente en la cancha con continuidad, Clippers sigue sin cumplir con las expectativas trazadas acorde a lo que una plantilla de ese calibre promete. Esto se ve acrecentado con la lesión confirmada de Beal, por lo que el año de los angelinos no es muy optimista.

Actualmente, el récord de Clippers registra números duros de 3-8, lo que deja a las claras el pobre inicio de una campaña que tenía otra ilusión. Aunque la figura de James Harden continúa siendo la más sobresaliente, lo cierto es que el equipo no ilusiona a los aficionados y abre la puerta a un escenario de preocupación, en el que no aparezcan las respuestas deseadas.

ver también La caída de Klay Thompson: de dupla de Curry a rechazar a LeBron por elegir a Doncic y quedarse sin nada

En síntesis

Bradley Beal se perderá el resto de la temporada con Los Angeles Clippers por fractura en la cadera .

se perderá el resto de la temporada con Los Angeles Clippers por . El base Bradley Beal llegó a Los Angeles Clippers proveniente de los Phoenix Suns .

llegó a Los Angeles Clippers proveniente de los . Los Angeles Clippers registran un récord actual de 3-8 en el inicio de la campaña.

Publicidad