La caída de Klay Thompson: de dupla de Curry a rechazar a LeBron por elegir a Doncic y quedarse sin nada

La última generación de la NBA tuvo como protagonista principal a Klay Thompson. Siendo el ladero perfecto de Stephen Curry llevaron el juego a otro nivel con tiros de tres puntos que jamás se habían intentado y conseguido en la historia de la liga. Ahora, el escolta parece olvidado producto de una decisión clave y un nivel de juego que nunca se volvió a ver.

La decisión que cambió la carrera de Klay Thompson

Para ir directo al grano, hay que hacerle espacio a los reportes. En las últimas horas se reveló que Klay habría rechazo a Los Angeles Lakers de LeBron James al momento de dejar Golden State Warriors, ya que prefirió pasar a los Dallas Mavericks que todavía contaban con la figura estelar de Luka Doncic.

Esta determinación de Thompson solamente tuvo como incentivo el aspecto deportivo, ya que en el económico no había equivalencias. Lo que señalan las distintas informaciones es que Lakers le ofrecía a Thompson 80 millones de dólares a cobrar en cuatros años, mientras que Dallas tenía 50 para él, pero en tres temporadas.

Klay Thompson atraviesa un presente complicado en Dallas Mavericks. (GETTY IMAGES)

Al poco tiempo que Thompson llegó a Mavericks pasó lo que nadie imaginaba. Doncic dejó Dallas para ser traspasado a Lakers a cambio de Anthony Davis. Finalmente, Klay se quedó sin nada: sin la posibilidad de lograr cosas grandes con Luka, ni con la fortuna que le ofrecían Los Angeles por unirse a sus filas. Una decisión que tiró su carrera a la basura.

Para plasmarlo en números y que las cosas no queden en simples dichos, la temporada de Klay habla por si sola. En la presente campaña que acumula un puñado de partidos, el escolta promedia apenas 7.4 puntos que se complementan con 2.8 rebotes y 2 asistencias por juego en 19.7 minutos por juego.

El año pasado, los números concluyeron con un registro de 14 puntos, 3.4 rebotes y la misma cantidad de asistencias. La particularidad es que su rango de minutos cerró en 27.3. A su vez, si a esto se le suma que, por ejemplo, en la 2017-18 cerró con 20 unidades, 3.8 rebotes y 2.5 asistencia en 34.3 minutos por encuentro dentro la cancha, queda a las claras que está en caída libre.

Actualmente, Thompson pasó a ser uno más de la rotación de Mavericks, sin una cantidad de minutos garantizada y con la incertidumbre puesta en saber si su futuro seguirá estando en Dallas el próximo año. El rendimiento no fue el esperado en ningún momento y, si bien no había llegado con un brillo imponente desde Warriors, lo cierto es que pocos imaginaban una caída tan pronunciada en su nivel sobre la duela.

