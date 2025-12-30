Al-Nassr se está enfrentando con Al-Ettifaq este martes 30 de diciembre en lo que significa el último partido del año para el equipo de Arabia Saudita. El conjunto de Cristiano Ronaldo es el líder con 100% de efectividad y el objetivo era despedir el 2025 con un triunfo más.
El partido no comenzó de la mejor manera para Al-Nassr debido a un gol de Georginio Wijnaldum. Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Jesús lo dio vuelta. Primero lo empató Joao Félix y luego Cristiano Ronaldo convirtió el segundo tanto para efectivizar la remontada.
Subeditor en Bolavip México, actualmente en la cobertura del futbol mexicano y del deporte mundial como Fórmula 1, boxeo y tenis, entre otros. Recibido en 2017 de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo en DeporTEA, trabaja hace más de 5 años en distintos medios de comunicación con experiencia en roles de gráfica y de redes sociales. Estuvo presente en la final de la Copa Libertadores 2023 en el Estadio Maracaná para la cobertura de Pluto TV. También trabajó en The Sporting News, Stats Perform y La12tuittera, entre otros. Amante y especializado en muchos deportes.