Al-Nassr se está enfrentando con Al-Ettifaq este martes 30 de diciembre en lo que significa el último partido del año para el equipo de Arabia Saudita. El conjunto de Cristiano Ronaldo es el líder con 100% de efectividad y el objetivo era despedir el 2025 con un triunfo más.

El partido no comenzó de la mejor manera para Al-Nassr debido a un gol de Georginio Wijnaldum. Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Jesús lo dio vuelta. Primero lo empató Joao Félix y luego Cristiano Ronaldo convirtió el segundo tanto para efectivizar la remontada.