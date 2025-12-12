Tan solo quedan seis meses para que comience el Mundial 2026. México jugará el partido inaugural del torneo frente a Sudáfrica, el próximo 11 de junio, en el Estadio Azteca. Pero el Tri todavía disputará varios amistosos antes del debut mundialista.

Más allá de las opiniones, la Federación Mexicana de Futbol tiene un plan marcado posterior a la Copa del Mundo. Javier Aguirre dejará de ser el entrenador del Tri y Rafael Márquez reemplazará al ‘Vasco’ en la conducción del equipo de cara al Mundial 2030.

Después de su paso por el Barcelona B, Rafa Márquez está acompañando a Javier Aguirre desde su regreso a la Selección Mexicana en julio de 2024. Y, de acuerdo a los reportes, una leyenda del Tri se sumaría como auxiliar del ‘Káiser’ luego del próximo Mundial 2026.

¿Quién sería el ayudante de Rafa Márquez?

Según lo informado por Mediotiempo, Andrés Guardado se convertiría en el ayudante principal de Rafa Márquez para el nuevo ciclo de México. Además, el ‘Káiser’ ya habría platicado en distintas oportunidades con el ‘Principito’ acerca de su proyecto luego de la Copa del Mundo.

Rafa Márquez y Andrés Guardado compartieron mucho en México (Imago7)

Después de anunciar su retiro tras su paso por Club León, Andrés Guardado viajó a España para terminar el curso UEFA y así obtener la licencia oficial como entrenador. En este sentido, el histórico del Tri se encuentra en las Fuerzas Básicas del Betis como parte del proceso de aprendizaje.

Aún sin una confirmación oficial sobre Andrés Guardado, la Selección Mexicana busca empezar un proyecto a largo plazo luego del Mundial 2026. El Tri no tiene una continuidad de un mismo proceso durante cuatro años desde hace tiempo y quiere lograrlo con Rafa Márquez como entrenador. Mientras tanto, el Tri intentará cumplir con un buen papel en la Copa del Mundo del año próximo.

