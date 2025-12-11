Doncic y LeBron, se ilusionan: El jugador que Lakers busca firmar tras la eliminación en la NBA Cup

Todo estaba listo para que Los Angeles Lakers viajaran a Las Vegas y jugarán las semifinales de la NBA Cup 2025, pero ocurrió lo impensado, perdieron ante San Antonio Spurs sin Victor Wembanyama y ya se instaló el fuerte rumor sobre el jugador que firmarían tras esta dura eliminación.

¡LeBron James y Luka Doncic se ilusionan! Los Lakers se vieron tan superados por los Spurs que llegaron a tener una desventaja máxima de 24 puntos. Doncic y LeBron respondieron con 35 y 19 puntos, respectivamente, pero el tercer jugador estelar del equipo, Austin Reaves, falló con tan solo 15 unidades.

A la hora de pelear en la Conferencia Oeste por llegar a las Finales de la NBA 2025-26 es clave tener una buena profundidad en el plantel, así que Los Angeles Lakers tendrían decidido ir por un alero que supo estar entre los mejores defensas de la liga en la temporada 2023-24.

Lakers busca reforzarse con este jugador tras la eliminación en la NBA Cup

LeBron James y el jugador que busca Los Angeles Lakers. (Foto: Getty Images)

Antes de la fecha límite de intercambios (15:00 ET del jueves 5 de febrero de 2026), LeBron James y Luka Doncic podrían contar con un nuevo compañero, según el periodista Evan Sidery de la ‘Revista Forbes’. “Los Lakers perseguirán a Herbert Jones en el mercado de cambios, una vez que los Pelicans (3-22) entren oficialmente en modo de venta pronto. Después de perseguir a Andrew Wiggins durante todo el verano, Los Ángeles ahora se está preparando para perseguir agresivamente a Jones utilizando contratos que vencen y capital del draft futuro”, publicó en X Sidery.

¿Cuándo vuelven a jugar Los Angeles Lakers en la NBA 2025-26?

Luego de quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa NBA 2025, Los Angeles Lakers volverán a jugar el domingo 14 de diciembre a las 20:00 ET contra Phoenix Suns. Hasta este encuentro, el equipo californiano es cuarto en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con marca de 17 victorias y 7 derrotas.

